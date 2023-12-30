Как будет ходить общественный транспорт в Кишиневе в новогоднюю ночь: список маршрутов троллейбусов и автобусов

В новогоднюю ночь в Кишинёве продлят работу общественного транспорта.
Об этом сообщили в примарии и напомнили, что с 14:00 31 декабря до 07:00 1 января будет прекращено движение общественного транспорта по ПВНС, в периметре ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина. Троллейбусы и автобусы перенаправят на прилегающие улицы.
В новогоднюю ночь до 01:00 будут ходить троллейбусы № 8, 10, 12, 22 и 25, а также автобусы № 5, 9, 26. Дополнительно будут ездить некоторые пригородные автобусы: № 4, 6, 14, 15, 24, 33, 38, 39, 44, 46 и 47.