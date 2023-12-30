Как будет ходить общественный транспорт в Кишиневе в новогоднюю ночь: список маршрутов троллейбусов и автобусов

Об этом сообщили в примарии и напомнили, что с 14:00 31 декабря до 07:00 1 января будет прекращено движение общественного транспорта по ПВНС, в периметре ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина. Троллейбусы и автобусы перенаправят на прилегающие улицы.