Калининградцам представили версию карты «Готическое кольцо»

— Мы уже вовсю прорабатываем планы на 2024 год и в нем, помимо субботников и других мероприятий будет, конечно, много путешествий по «Готическому кольцу» и другим маршрутам внутри нашего большого музея под открытым небом — Калининградской области, — отмечают хранители руин.