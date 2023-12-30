Калининградцам представили версию карты «Готическое кольцо»

В сообществе «Хранители руин» в социальной сети «ВКонтакте» представлена версия карты маршрута «Готическое кольцо».
— Мы уже вовсю прорабатываем планы на 2024 год и в нем, помимо субботников и других мероприятий будет, конечно, много путешествий по «Готическому кольцу» и другим маршрутам внутри нашего большого музея под открытым небом — Калининградской области, — отмечают хранители руин.
На карте отмечено несколько типов объектов: восемь исторических городов, пятнадцать обитаемых объектов, одиннадцать объектов отмечены как эстетика руин и десять — «заброшенные руины».