В Молдове действует мораторий на прием на работу бюджетников

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. В Молдове установлен временный мораторий для приема на работу сотрудников на вакантные должности в бюджетной сфере. Соответствующее решение приняло правительство на заседании в пятницу.
Таким образом, запрет на трудоустройство персонала на почти на 16 тысяч вакантных должностей, зарегистрированных в конце ноября, будет продлен до конца следующего года.
При этом на период действия моратория количество вакантных должностей, зарегистрированных в каждом публичном учреждении, сохранится. Также допускается возможность принятия на работу в период действия моратория персонала, строго необходимого для деятельности ведомства, а в случае реорганизации возможен найм даже большего количества работников по согласованию с Министерством финансов.
Административно-территориальным единицам, независимым органам государственной власти и Национальной кассе социального страхования рекомендуется приостановить набор сотрудников на вакантные должности, зарегистрированные на эту же дату.
В то же время положения данного постановления не распространяются на должности, на которые объявлен конкурс на день утверждения решения, добавили в Минфине.