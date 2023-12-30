В Молдове действует мораторий на прием на работу бюджетников

При этом на период действия моратория количество вакантных должностей, зарегистрированных в каждом публичном учреждении, сохранится. Также допускается возможность принятия на работу в период действия моратория персонала, строго необходимого для деятельности ведомства, а в случае реорганизации возможен найм даже большего количества работников по согласованию с Министерством финансов.