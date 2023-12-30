В Москве закончили обновлять составы на Калужско-Рижской линии метро

«За счет новых поставок российских вагонов мы завершили программу обновления на Калужско-Рижской линии. Теперь все пассажиры совершают поездки только в поездах современных серий. Наша задача — сделать поездки по всем линиям метро максимально комфортными и удобными, и мы продолжаем ее реализовывать. Уже в следующем году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина планируем начать обновление еще на одной линии — Замоскворецкой», — сказал Ликсутов.