Как не переесть на новогодний праздник — советы диетолога

«Мослента» опубликовала способы избежать переедания в новогоднюю ночь. Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова прежде всего посоветовала отказаться от «тазиков» с салатами на праздничном столе. Ведь накрывая новогодний стол, в большинстве случаев мы готовим блюда с запасом. Это и провоцирует съесть больше, чем требуется. Еще усугубляет то, что запиваем мы разными напитками: чаем, сладкими соками, газировкой, морсом, алкоголю.