Из БАТЭ за два дня ушли восемь футболистов

Из футбольного клуба БАТЭ за два дня ушли сразу восемь ключевых игроков, сообщает пресс-служба «желто-синих». Так, команду покинули один из ведущих защитников Данила Нечаев, центральный полузащитник Сергей Волков, нападающие Дмитрий Подстрелов, Илья Василевич и опытный форвард Денис Лаптев, который в 2023 году принес БАТЭ 17 голов во всех турнирах.