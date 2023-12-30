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Из БАТЭ за два дня ушли восемь футболистов

Клуб БАТЭ покинули восемь ключевых игроков.
Из БАТЭ за два дня ушли восемь футболистов
Источник: fcbate.by

Из футбольного клуба БАТЭ за два дня ушли сразу восемь ключевых игроков, сообщает пресс-служба «желто-синих». Так, команду покинули один из ведущих защитников Данила Нечаев, центральный полузащитник Сергей Волков, нападающие Дмитрий Подстрелов, Илья Василевич и опытный форвард Денис Лаптев, который в 2023 году принес БАТЭ 17 голов во всех турнирах.

Кроме того, клуб покинули ключевой форвард Дмитрий Антилевский, покинули опорный хавбек Валерий Бочеров и вратарь Андрей Кудравец.

В пресс-службе БАТЭ отметили, что часть игроков уже успели подписать контракты с новыми командами.

В минувшем сезоне клуб БАТЭ занял пятое место в чемпионате Беларуси по футболу, набрав 47 очков.