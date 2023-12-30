Очереди на Крымском мосту: оперативные данные на 14:00

«В очереди со стороны Тамани находятся 460 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов. В очереди со стороны Керчи стоят 150 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Очереди на мостовом переходе начали расти в субботу утром. По состоянию на 9 утра в очереди со стороны Краснодарского края находилось 126 транспортных средств. К 11 часам очередь увеличилась вдвое.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все траснспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути — семь часов.