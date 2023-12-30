Актёр Депардье может посетить Новосибирск весной 2024 года

Заведение получит название «Жерарня» и будет расположено на улице Ленина. Один из залов будет оформлен в стиле фильма «Астерикс и Обеликс», где актёр сыграл одну из главных ролей, а другие два зала будут имитировать атмосферу французских ресторанов.
Меню заведения будет включать в себя блюда французской, европейской и русской кухни, характеризующиеся простотой и большими порциями. Список блюд был утвержден лично самим актером, пишет РБК-Новосибирск.
Открытие ресторана предполагает затраты около 120 миллионов рублей и запланировано на весну. После новогодних праздников будет известно, посетит ли Жерар Депардье церемонию открытия, когда станет известен его рабочий график на следующие полгода.
Напомним, ранее в Новосибирске показали интерьеры «Жерарни» актера Депардье.