Актёр Депардье может посетить Новосибирск весной 2024 года

Заведение получит название «Жерарня» и будет расположено на улице Ленина. Один из залов будет оформлен в стиле фильма «Астерикс и Обеликс», где актёр сыграл одну из главных ролей, а другие два зала будут имитировать атмосферу французских ресторанов.