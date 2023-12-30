В новогоднюю ночь в Калининградской области ожидается плюсовая температура и осадки. Об этом пишут специалисты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха составит +1…+3°С. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. «В ночь на 1 января облачно и примерно с
В новогоднюю ночь прогнозируют восточный ветер 4−7 метров в секунду, на побережье в порывах до 8−12 метров в секунду. Предварительно днём 1 января ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега при околонулевой и слабой плюсовой температуре.