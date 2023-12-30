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В новогоднюю ночь в Калининградской области ожидается плюсовая температура и осадки

На побережье прогнозируют ветер до 12 метров в секунду.
Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 65% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Калининград.Ru

В новогоднюю ночь в Калининградской области ожидается плюсовая температура и осадки. Об этом пишут специалисты в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха составит +1…+3°С. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. «В ночь на 1 января облачно и примерно с 3:00—5:00 будут вероятны осадки в виде дождя/мокрого снега (в Калининграде, на юге и западе области преимущественно дождь/мокрый снег, переходящий в дождь, на севере и востоке области в основном мокрый снег), температура в Калининграде и на западе области около +1…+2°С, на севере и востоке −1…+1°С», — уточнили синоптики.

В новогоднюю ночь прогнозируют восточный ветер 4−7 метров в секунду, на побережье в порывах до 8−12 метров в секунду. Предварительно днём 1 января ожидается пасмурная погода с осадками в виде мокрого снега при околонулевой и слабой плюсовой температуре.