В новогоднюю ночь в Калининградской области ожидается плюсовая температура и осадки

В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха составит +1…+3°С. Ожидается преимущественно облачная погода без существенных осадков. «В ночь на 1 января облачно и примерно с 3:00—5:00 будут вероятны осадки в виде дождя/мокрого снега (в Калининграде, на юге и западе области преимущественно дождь/мокрый снег, переходящий в дождь, на севере и востоке области в основном мокрый снег), температура в Калининграде и на западе области около +1…+2°С, на севере и востоке −1…+1°С», — уточнили синоптики.