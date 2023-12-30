Синоптик Дмитрий Рябов дал точный прогноз на новогоднюю ночь 2024 в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов дал в эфире ОНТ точный прогноз погоды на новогоднюю ночь 2024 в Беларуси. Так, Рябов отметил, что в последние годы погода в зимний сезон заметно изменилась. И вместо снегопадов и морозов на Новый год тепло и идут дожди.
— В этот раз на волшебный праздник небесная канцелярия приготовила очередной сюрприз, однако градус радости это совсем не снизит, — уверен синоптик.
Итак, 31 декабря прогнозируется около 0 ночью, а днем от +1 в Витебске до +7 в Бресте. Тем, кто отправится в этот день за подарками или покупками к новогоднему столу, синоптик советует не забыть про зонт — есть вероятность дождя и мокрого снега.
Капать с неба не перестанет и в новогоднюю ночь. Что касается температуры, то будет от −4 по крайнему северо-востоку до +4 по Брестской области.
— Из-за дождя и порывистого ветра по ощущениями будет казаться, что на 2−3 градуса холоднее, — предупредил Рябов.
В первый день 2024 года температурный фон существенно не изменится и только к вечеру понизится на 2−4 градуса, сказал синоптик.
Между тем синоптики предупредили о резком похолодании до −13 после Нового года в Беларуси.