Синоптик Дмитрий Рябов дал точный прогноз на новогоднюю ночь 2024 в Беларуси

Итак, 31 декабря прогнозируется около 0 ночью, а днем от +1 в Витебске до +7 в Бресте. Тем, кто отправится в этот день за подарками или покупками к новогоднему столу, синоптик советует не забыть про зонт — есть вероятность дождя и мокрого снега.