На Кубани в новогодние каникулы на дежурство заступят более 540 бригад скорой помощи

Как заметила замглавы Краснодарского края, заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями в эти дни традиционно очень высокая. Также в праздничные выходные возрастает количество травм, ожогов и отравлений. На сотрудников скорой помощи в эту неделю нагрузка возрастает в двое. Как говорят медики, это «новогодний синдром».