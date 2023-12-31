На Кубани в новогодние каникулы на дежурство заступят более 540 бригад скорой помощи

В кубанской столице таковых будет 58.
Как написала в своём Telegram-канале вице-губернатор Анна Минькова, также в выходные дни до 22:00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи и круглосуточно травмпункты.
Как заметила замглавы Краснодарского края, заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями в эти дни традиционно очень высокая. Также в праздничные выходные возрастает количество травм, ожогов и отравлений. На сотрудников скорой помощи в эту неделю нагрузка возрастает в двое. Как говорят медики, это «новогодний синдром».
Заместитель главы региона также добавила, что сейчас бригады скорой помощи за сутки обслуживают более 5,5 тысячи вызов по региону, в том числе около тысячи выездов приходится на краевую столицу.