Волгоград — программа на Новый год 2024

В новогоднюю ночь 2024 праздник начнется в ЦПКиО Волгограда 31 декабря 2023 года в 22.00 и продлится до 3 часов утра 1 января 2024 года. В программе мероприятий до полуночи — музыка, аниматоры. За 15 минут до Нового года на сцене появятся Дед Мороз и Снегурочка. В 23.55 волгоградцам включат поздравление президента России Владимира Путина, после — бой кремлевских курантов. Ровно в полночь зажгут холодные фонтаны, которые заменят салют на Новый год 2024 в Волгограде. После начнется выступление кавер-групп. На сцену выйдут RussoTuristo, «Бест Джем» и шоу-группа. Зажигательные каверы в час ночи 1 января 2024 сменят файерщики. Волгоград ждет световое пиротехническое шоу. В 1.10 начнется новогодняя дискотека от DJ Lar. Праздник продлится до трех часов ночи. До этого же момента будут работать каток и аттракционы.