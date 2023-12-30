В поле сел самолет, Анна Кикина вернулась с МКС: чем запомнится 2023 год новосибирцам

В мае 2023 года завершился один из самых громких судебных процессов Новосибирска. Суд поставил точку в деле 45-летней мигрантки Айнагуль Борбуевой, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей. Айнагуль приехала в Новосибирск из Киргизии, работала уборщицей, в ноябре 2021 года шла на работу и увидела на улице бесхозную сумку — чехол из-под ноутбука. Камеры наблюдения сняли, как мигрантка подбирает ее, заглядывает внутрь и забирает с собой. Через несколько дней после этого в полицию пришел бизнесмен и рассказал, что оставил сумку с 7 миллионами рублей на улице.