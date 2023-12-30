В поле сел самолет, Анна Кикина вернулась с МКС: чем запомнится 2023 год новосибирцам

До Нового года остались всего сутки, значит, самое время подводить итоги. Чем запомнился 2023 год новосибирцам — в нашем материале.
СТАЛИ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ.
2023 год для Новосибирска начался необычно — встречали мы его в статусе новогодней столицы России. Так что накануне праздника в Сибирь съехались Деды Морозы со всей страны и водили хоровод вокруг ёлки на площади Ленина.
А еще открыли самый длинный каток в России на Михайловской набережной — его длина была 1300 метров.
ВЗОРВАЛСЯ ДОМ НА ЛИНЕЙНОЙ.
Утром 9 февраля 2023 года произошла трагедия: в доме № 39 на улице Линейной взорвалась пятиэтажка. Целый день спасатели разбирали завалы, доставали из-под бетонных плит людей. Взрыв унес жизни 15 человек, еще 39 пострадали.
Лже-газовщики, которые накануне ЧП меняли там трубки, попали под суд. Жильцам пятиэтажки выплатили 308 миллионов рублей в качестве компенсации.
САМОЛЕТ СЕЛ В ПОЛЕ.
Эта история тоже могла бы закончиться трагедией, но случилось то, что позже окрестили «чудом на пшеничном поле».
12 сентября в поле в Убинском районе экстренно приземлился самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск. На борту находились 167 человек — 161 пассажир и шесть членов экипажа. К счастью, никто из них серьезно не пострадал.
Выяснилось, что у борта отказала гидросистема, экипаж принял решение лететь в Новосибирск. Но топлива не хватило, самолет пришлось экстренно сажать в поле.
3 «А» ЗАБАСТОВАЛ.
В апреле 2023 года ученице 3 «А» класса объявили бойкот одноклассники. Все из-за того, что мама девочки требовала наказать учителя за травму дочери. По ее версии, классный руководитель недосмотрела за детьми, когда они играли в снежки на перемене. Девочка получила травму позвоночника.
Родители других учеников были категорически против этого, не пускали почти месяц детей на учебу. В итоге ради девочки набрали новый класс, а ее прежние одноклассники ушли в другой.
МИГРАНТКУ ПРИЗНАЛИ НЕВИНОВНОЙ В КРАЖЕ 7 МИЛЛИОНОВ.
В мае 2023 года завершился один из самых громких судебных процессов Новосибирска. Суд поставил точку в деле 45-летней мигрантки Айнагуль Борбуевой, которую обвиняли в краже 7 миллионов рублей. Айнагуль приехала в Новосибирск из Киргизии, работала уборщицей, в ноябре 2021 года шла на работу и увидела на улице бесхозную сумку — чехол из-под ноутбука. Камеры наблюдения сняли, как мигрантка подбирает ее, заглядывает внутрь и забирает с собой. Через несколько дней после этого в полицию пришел бизнесмен и рассказал, что оставил сумку с 7 миллионами рублей на улице.
Айнагуль вину отрицала. Больше года мигрантка провела в СИЗО, но в итоге по решению суда ее освободили.
РАСКРЫЛИ УБИЙСТВО СПУСТЯ 13 ЛЕТ.
В 2023 году раскрыли убийство 14-летней Наташи Матюхиной из села Яркуль: результаты расследования повергли всех в шок.
Девочка пропала еще 2 марта 2010 года — за месяц до своего дня рождения -. Пошла в местный клуб, вечером возвращалась оттуда с подругой. Школьница проводила Наташу до перекрестка, оттуда девочка должна была идти одна — до дома оставалось всего 300 метров. Но Наташа не вернулась. Только спустя 13 лет следователи озвучили версию, что случилось тем вечером. Двое полицейских ехали на белой «Волге», сбили Наташу, потом вывезли из села и убили.
Сейчас предполагаемый убийцы Наташи сидят в СИЗО, результаты расследования следователи огласят уже в 2024 году.
НОВОСИБИРСК ОТМЕТИЛ 130-ЛЕТИЕ.
25 июня Новосибирск с размахом отпраздновал свое 130-летие. Для гостей праздника зарядку провела единственная женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина, а танцевальный флешмоб — хореограф Егор Дружинин. Праздничные мероприятия прошли почти во всех парках и скверах города. Это и мастер-классы, и выставки картин, а также фестивали.
АННА КИКИНА ВЕРНУЛАСЬ НА ЗЕМЛЮ.
К слову, всего за три месяца до юбилея города — в марте 2023 года — Анна Кикина только вернулась на Землю с МКС.
Она стала единственной россиянкой, которая прибыла на космическую станцию в составе экипажа на американском корабле CrewDragon. Сибирячка пробыла на орбите 157 дней.
VК-FEST ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В НОВОСИБИРСКЕ.
Накануне Дня города в Новосибирске произошло и еще одно событие — впервые прошел VК-fest. Кстати, 15 тысяч гостей принимали в парке «Арена» у нового ЛДС. На сцене выступили Баста, KARA KROSS, Feduk.
ВЫБРАЛИ ГУБЕРНАТОРА, ПОПРОЩАЛИСЬ С МЭРОМ.
В сентябре 2023 года прошли выборы губернатора Новосибирской области. Лидером в голосовании на пост главы региона стал Андрей Травников. Он набрал 76, 23% голосов.
Напомним, в 2017 году Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. А потом победил на выборах 9 сентября 2018 года с поддержкой 64,59% избирателей.
А главным политическим событием под конец года стала отставка мэра Анатолия Локтя. По данным КП-Новосибирск, он получил должность в правительстве РФ и будет заниматься российско-белорусскими отношениями.
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ В «ТОЛМАЧЕВО».
9 февраля открылся новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево. Открытие прошло в знаменательную дату — 100-летие российской гражданской авиации.
… и НОВЫЙ ЛДС — НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ.
В августе в Новосибирске открылась «Сибирь-Арена». Сдать комплекс планировали в 2022 году, но завершили работу ко Дню города в 2023 году. В день открытия прошло состязание молодежных сборных России и Белоруссии. Гости матча увезли с собой победу.