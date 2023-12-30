Юбилей, засуха, приезд президента. Главные события 2023 года в Пермском крае

В этом году в Перми часто бывали федеральные чиновники. Но главным визитом из Москвы стал приезд президента Владимира Путина 19 октября. Глава государства приехал на форум «Россия — спортивная держава». Он открыл пленарное заседание речью, в которой напомнил, что Россия стояла у истоков современного олимпийского движения. Президент также обратил внимание на то, что для страны важно беречь спортивные традиции, но при этом она открыта ко всему новому, в том числе — к современным направлениям.