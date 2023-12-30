Юбилей, засуха, приезд президента. Главные события 2023 года в Пермском крае

Мы постарались собрать наиболее важные и резонансные события последних 12 месяцев. Конечно, картина не получится полной. Каждый может добавить к этому списку то, что показалось ему наиболее важным.
Юбилей на славу.
В этом году Перми исполнилось 300 лет. Этой даты ждали, к ней готовились. Праздник растянулся на весь год. Говорить здесь приходится не только о культурных событиях, но и о важных решениях в разных сферах. В юбилейный год открылось много социальных объектов, появились новые инвестпроекты, удалось привлечь в регион дополнительное финансирование, а промышленные предприятия наращивали производство.
Что касается праздничных событий, то они с размахом развернулись летом.
12 июня, в день рождения Перми, город гудел. Праздновать юбилей на эспланаде собралось 300 тыс. человек, а на набережной — 100 тыс.! Пермяков поздравляли с юбилеем города Zivert, Александр Айвазов, Дмитрий Колдун, группа REFLEX, Денис Клявер, «Артик и Асти», Ваня Дмитриенко, «Иванушки International». В родной город приехал с программой DJ Smash, подаривший новый неофициальный гимн. «Если ты пермяк, ты сможешь всё!» — эта строчка мало кого оставила равнодушным.
Продолжением череды праздничных событий стал фестиваль «Город встреч». О том, что Пермь — не только культурная столица, но и мощный промышленный центр, конечно, тоже не забыли. Выставка «Оружие Победы» стала одной из визитных карточек празднования юбилея.
Путин в гостях.
В этом году в Перми часто бывали федеральные чиновники. Но главным визитом из Москвы стал приезд президента Владимира Путина 19 октября. Глава государства приехал на форум «Россия — спортивная держава». Он открыл пленарное заседание речью, в которой напомнил, что Россия стояла у истоков современного олимпийского движения. Президент также обратил внимание на то, что для страны важно беречь спортивные традиции, но при этом она открыта ко всему новому, в том числе — к современным направлениям.
Пермь же Путин назвал замечательным городом, который связан со многими легендарными событиями истории России, освоения Урала и Сибири. Отдельное внимание обратил на радушие жителей краевой столицы.
Владимир Путин пообщался с пермскими боксёрами, показал крепкий кулак, позируя с ними для фото, а после встретился с губернатором Махониным. С главой региона обсудили тему помощи участникам СВО и их семьям, а также развитие оборонно-промышленных предприятий. Ещё одна важная встреча — с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель», академиком РАН Александром Иноземцевым. На ней обсудили наращивание производственных мощностей и выполнение гособоронзаказа.
Политическое омоложение.
В этом году в крае сразу несколько глав округов покинули свои должности. В отставку ушли глава Ильинского округа Анатолий Красноборов, глава Куединского округа Анатолий Верхоланцев, глава Суксунского округа Павел Третьяков и глава Чернушинского округа Михаил Шестаков.
Политологи связывают это с курсом на кадровое обновление и омоложение. У власти хотят видеть тех, кто не только знает свою территорию, но и открыт для жителей и держит с ними связь в том числе онлайн.
В Перми же сменился глава города. За пост мэра пытались бороться много кандидатов — адвокат, блогер и многодетная мать, рабочий с завода, глава Ленинского района, бывший командир танкового взвода, представитель пермского департамента транспорта… Должность занял бывший министр экономразвития края Эдуард Соснин.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин укрепил свою позицию. Он возглавил региональное отделение партии «Единая Россия» и по решению президента был награждён орденом Дружбы.
«Политическим итогом 2023 г. стала беспрецедентная консолидация власти и полномочий на уровне края — в объёме, какого не было до сих пор ни у одного губернатора», — считает политконсультант Людмила Ознобишина.
Транспортный переворот.
Ситуация с общественным транспортом в Перми всё никак не устаканится. Безбилетная оплата начала действовать почти на всех маршрутах. Систему вроде бы наладили, сбои стали единичными. Для удобства жителей даже ввели мобильных кондукторов, но через пару месяцев от идеи отказались — невыгодно. С недоплатой продолжают бороться с помощью контролёров и штрафов.
Со следующего года планируют ввести дополнительный способ оплаты проезда — посредством Bluetooth. Борьбу с безбилетниками хотят продолжать, работая над снижением загрузки салонов. Обещают добавить автобусы на маршрутах и продолжать закупать новые транспортные средства. Пермяки очень этого ждут: многие пассажиры жалуются на давки в автобусах. Каждую неделю появляются сообщения, что в часы пик люди даже не могут попасть в салон: места там нет.
Погодные аномалии.
В этом году погода часто удивляла жителей края. Лето выдалось сухим и тёплым.
«Главной его особенностью стала засуха, которая началась ещё в апреле. В ряде южных районов края она продолжалась до последней пятидневки августа, а в Чернушинском районе не завершилась и к сентябрю. Засуха этого года стала самой продолжительной за всю историю наблюдений в Пермском крае», — объясняет доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
Засуха привела к проблемам в сельскохозяйственной отрасли и повлияла на урожай, особенно зерновых и картофеля. Сказалась она и на количестве пожаров. По словам министра природных ресурсов Пермского края Дмитрия Белановича, прошедший пожароопасный сезон стал одним из самых сложных за последние пять лет. Особенно часто огонь бушевал в лесах Чердынского, Гайнского, Пермского, Чайковского и Краснокамского округов.
«В большинстве случаев возникновение пожаров связано с неосторожным обращением с огнём», — заявил Беланович.
Но и с окончанием лета погода не переставала подбрасывать неожиданности. Сентябрь этого года был необычно тёплым. А зима всё не хотела наступать — снега не было долго, столбик термометра держался на непривычно высоких для региона отметках. А в середине декабря резко наступило похолодание, которое стало одним из самых продолжительных за последние годы. Температура воздуха в Прикамье опускалась до −30… −40°С. Но на смену крепким морозам пришло потепление.
«Волна тепла стала самой сильной для декабря за период с 2008 г. (по максимальной температуре воздуха и по величине отклонения температуры от нормы). В Перми установлено два рекорда максимальной температуры воздуха (21 декабря +1,9˚С, 22 декабря +3˚С), а положительная температура продержалась больше двух суток», — рассказывает Андрей Шихов.
Напряжёнка в университете.
ПГНИУ, переживший стрельбу в 2021 г., столкнулся с кадровыми перестановками и неожиданной оптимизацией. В начале февраля кресло ректора Пермского университета покинул Дмитрий Красильников, при котором случилась трагедия. СК РФ закончил расследование уголовного дела, которое было возбуждено в его отношении. Ещё тремя фигурантами стали бывший проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и бывшая сотрудница Росгвардии Наталья Голованова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Во время следственных действий установили, что в день стрельбы в университете не сработала необходимая система безопасности, потому что её в вузе не было.
«В учебном заведении, согласно постановлению правительства РФ, должна быть установлена система оповещения на случай вооружённого нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций для учащихся и преподавателей о действиях в экстренной ситуации. Однако в университете функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре», — пояснили в СК.
После увольнения Красильникова и. о. руководителя вуза назначили Игоря Германова. Должности проректоров Пермского университета (ПГНИУ) заняли Игорь Плотников (ранее отвечал за кадровую политику в ЛУКОЙЛ-Пермь) и Ольга Мещерякова, которая до этого была замдекана по внеучебной работе геологического факультета ПГНИУ.
От преподавателей вуза последние месяцы поступают тревожные сообщения об увольнениях, сокращениях, о неоправданном, по их мнению, изменении программ.
Новым ударом стало сообщение о том, что руководство решило ликвидировать знаменитый Ботанический сад к 2025 г. Причина — недостаточное финансирование университета, из-за которого приходится урезать расходы. Сотрудники возмутились. Руководство вуза попыталось успокоить общественность, заверяя, что речь идёт лишь о территории университета на участке в мкр. Голый Мыс. Однако сотрудники говорят, что в документах была иная информация. Пока вопрос о судьбе сада остаётся открытым.
Жестокость бытия.
Уходящий год был полон страшных случаев насилия. Неоднократно подростки проявляли жестокость по отношению к сверстникам. Били, издевались, снимали происходящее на камеру.
Большой резонанс получила история, случившаяся в пос. Октябрьском, где на железнодорожных путях нашли обгоревшую 16-летнюю девочку. Она скончалась в реанимации спустя неделю. В её убийстве и сожжении подозревают её друга и сверстника. Следователи на днях завершили расследование дела.
Громкие случаи семейного насилия произошли в нескольких городах края. Оборвалась жизнь пермской молодой беременной учительницы. Она стала жертвой мужа.
Прямо у дверей собственного бара в Перми был убит пермский бизнесмен. Убийство многие нарекли сигналом возвращения 90-х. Расследование дела продолжается.
Несколько серий нападений на девочек, девушек и женщин произошло в Перми осенью и в начале зимы. Одного из наречённых маньяками мужчин арестовали. Он успел напасть на трёх студенток в Индустриальном районе. К счастью, все они смогли вырваться и сбежать.
2023 г. унёс жизни пермских футболистов Евгения Ситникова и Кирилла Кочетова, попавших в жуткое ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. При подъёме на горный массив Дхаулагири в Непале погибла пермская альпинистка Надежда Оленёва. Скончался арт-директор «Хромой лошади» Олег Феткулов. Не стало президента компании «Соликамскбумпром» Виктора Баранова. Пермский край потерял и других талантливых и важных людей.