В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Метель и гололед ожидаются в области Улытау, области Абай, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, в Северо-Казахстанской области — низовая метель, Павлодарской области — метель.
В Мангистауской, Костанайской и Атырауской областях прогнозируют туман, в Западно-Казахстанской — туман и гололед, на севере Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере, в центре области гололед.
В период
31 декабря-2 января в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер юго-восточный с порывами 15−20, временами 23−28 м/с.