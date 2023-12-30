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В 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение на 31 декабря объявили в 13 областях страны, передает El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 65% 754 мм рт. ст. +8°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Метель и гололед ожидаются в области Улытау, области Абай, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, в Северо-Казахстанской области — низовая метель, Павлодарской области — метель.

В Мангистауской, Костанайской и Атырауской областях прогнозируют туман, в Западно-Казахстанской — туман и гололед, на севере Кызылординской области ожидается туман, ночью на севере, в центре области гололед.

В период 30—31 декабря 2023 года в связи с выпавшими осадками и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

31 декабря-2 января в районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер юго-восточный с порывами 15−20, временами 23−28 м/с.