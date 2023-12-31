В сквере с поющим фонтаном в Калининграде установили две трёхметровые скамейки

В сквере также есть четыре длинные лавки. В январе 2023 года их заменили на скамейки из полимерпесчаного композита. На территории ещё установили новые качели, парковочные столбы и урны. Работы по благоустройству выполнило ООО «Медснабкомплект» за 6,5 миллиона рублей.