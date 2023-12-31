В сквере с поющим фонтаном в Калининграде установили две трёхметровые скамейки

В сквере с поющим фонтаном в Калининграде установили две новые трёхметровые скамейки. Работы выполнили в рамках проекта туристического кода.
Контракт на установку скамеек из мраморизованного известняка заключили с ИП Соболева М. В. Скамейки установили за 8,2 миллиона рублей.
В сквере также есть четыре длинные лавки. В январе 2023 года их заменили на скамейки из полимерпесчаного композита. На территории ещё установили новые качели, парковочные столбы и урны. Работы по благоустройству выполнило ООО «Медснабкомплект» за 6,5 миллиона рублей.
Калининград стал одним из победителей конкурса на создание туристического кода летом 2022 года. Муниципалитету выделили 215 миллионов рублей. На эти средства размещают малые архитектурные формы, арт-объекты, уличную навигацию, фотозоны, смотровые площадки, обустраивают информационные центры, места проведения культурных мероприятий в границах улиц Шевченко, Баграмяна, Портовой, Краснооктябрьской и Октябрьской.