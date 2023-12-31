Как будут работать музеи Крыма новогодние праздники с 1 по 8 января 2023: график

Знаменитый Массандровский дворец также продолжит радовать гостей и жителей Крыма своей красотой. Попасть на территорию музея можно будет в любой день. Основная экспозиция и выставки будут доступны для осмотра с 9:00 и до самого заката — 17:00. Но стоит помнить, что касса заканчивает свою работу за 45 минут до закрытия дворца.