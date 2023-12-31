Как будут работать музеи Крыма новогодние праздники с 1 по 8 января 2023: график

Новый год приближается! Еще немного — и наступят долгожданные зимние каникулы, выходные и отдых от рабочих будний. Кто-то всю неделю будет доедать остатки ольвие, а кто-то использует время для поездок и путешествий. Для тех, кто решит устроить себе интересный досуг, «Комсомолка» публикует график работы дворцов Крыма в новогодние праздники с 1 по 8 января.
ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ.
Попасть в Ливадийский дворец и насладиться императорской атмосферой можно в любой день. Музей будет работать все время каникул без выходных и перерывов.
Так, с 1 января приехать в Ливадию по адресу улица Батурина, 44А можно будет с 12:00 до 17:00. В обычные дни дворец открывается в 10:00.
ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ.
Попасть в Воронцовский дворец в праздники можно с 9 утра до 17:00. Все экспозиции, территория парка и парадные залы будут работать без выходных.
Однако, по словам администрации, из-за проведения ремонтных работ в схему движения по территории Алупкинского музея-заповедника будет внесено изменение. На территорию музея можно пройти через центр города Алупки, что со стороны улиц Амет-Хана Султана и Фрунзе.
МАССАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ.
Знаменитый Массандровский дворец также продолжит радовать гостей и жителей Крыма своей красотой. Попасть на территорию музея можно будет в любой день. Основная экспозиция и выставки будут доступны для осмотра с 9:00 и до самого заката — 17:00. Но стоит помнить, что касса заканчивает свою работу за 45 минут до закрытия дворца.
В 12:00 и 14:00 по территории музея экскурсоводы проводят экскурсии, посвященные архитектуре, скульптуре и флоре Массандровского дворца.
ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ.
Также не стоит забывать о существовании еще одного красивого дворца на территории полуострова. Достопримечательность будет открыта все зимние каникулы без выходных. Зайти во дворец можно с 9:00 до 17:00.