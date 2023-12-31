«Большие деревья и море снега»: как выглядел новогодний Калининград в прошлом веке

И если природа не создаёт настроение праздника, этим занимаются сами жители. Витрины магазинов переливаются огнями гирлянд, в окнах домов загораются свечи, на ярмарках собираются торговцы подарками, фейерверки всё чаще освещают вечернее небо, а на площади Победы сияет тридцатиметровый конус, заменивший главный символ праздника.
Но не всегда пластиковое дерево украшало Калининград: каких-то 15−20 лет назад были и живые ели, и Ленин на площади, и даже снег. Новогодние утренники в детских садах проходили в особенной атмосфере: самодельные костюмы снежинок и зайчиков, Дед Мороз с красными щеками, огромные наряженные деревья, добрые стишки и безграничная вера в волшебство.
Калининград.Ru совместно с Государственным архивом подготовил подборку фотографий города и области во время празднования Нового года с 1950-х по 1990-е годы.