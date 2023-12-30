Неожиданные и долгожданные события уходящего года

Чем нас обнадёжил и чем разочаровал уходящий год? Давайте по возможности с улыбкой из массы разноплановых событий вспомним самые яркие моменты и переживания.
Тариф года.
30 декабря 2022 года, когда хозяйки «строгали» оливье, умерла региональная программа капитального ремонта. И отдельным постановлением была принята другая: с совершенно новыми сроками. Сотни тысяч жителей области поставили перед фактом: условия, на которых они ежемесячно платили взносы, оказались фикцией.
Жители многоэтажек возмущались, самые активные — судились и даже выигрывали. Начальник областного ЖКХ Максим Зацепин отправился в отставку, но дело было сделано. А в конце этого года воронежцев осчастливили новым тарифом: отложенный на много лет капремонт подорожал сразу на 21,6%.
Обрушение года.
3 июня после первого летнего дождичка рухнула опорная стена объекта культурного наследия — Каменного моста, реконструкция которого к памятному 425-летнему юбилею обошлась бюджету в 26,7 млн рублей. До ремонта мост простоял 185 лет, после него — всего 12.
Стена буквально сползла вниз — огромные глыбы завалили ул. Чернышевского. Власти города объявили чрезвычайную ситуацию районного масштаба. Вскоре дорогу расчистили, установили временную конструкцию из блоков для укрепления склона и подпорной стены, сейчас приступили к восстановлению самой стены. Хочется верить, что на этот раз мост простоит подольше.
Неожиданность года.
Главной неожиданностью декабря для коммунальных чиновников снова стал снегопад. Общественный транспорт — и в тёплое время не самый лучший в стране — вовсе исчез с городских улиц. Пытаясь попасть на работу хотя бы пешком, воронежцы две недели подряд повторяли подвиг Суворова — преодолевали сугробы, как альпийские перевалы.
Те немногие, кому сквозь пургу удавалось добраться до центра, созерцали идеально расчищенные парковки рядом с областной и городской администрациями. И воочию убеждались в правдивости официальных отчётов, которые ежедневно сообщали, что в городе всё-таки работает снегоуборочная техника.
Открытие года.
Одной из самых радостных новостей стало открытие мегашколы — самой большой в стране. А точнее, образовательного центра «Содружество», рассчитанного на 2860 учеников. На площади в 10 гектаров расположились здание из двух корпусов- «планет» и семи корпусов- «лучей», стадион, площадки для разных игровых видов спорта, гимнастические снаряды и теплицы. В мастерских установлены станки, столы для сборки квадрокоптеров. Есть зона аддитивных технологий — для создания 3D-моделей.
Вместо обычной столовой дети питаются в школьном ресторане. Вся еда готовится здесь же, а ученики могут сами выбрать меню.
УДО года.
В мае на свободу — на этот раз окончательно — вышел один из крёстных отцов воронежского ЖКХ Руслан Кочетов, обвинявшийся в афере на почти 600 млн рублей. Многолетние труды — перекачка коммунальных платежей воронежцев и намеренное банкротство «Горэлектросети» — закончились для него хэппи эндом.
Оптимист и жизнелюб, он прошёл тернистый путь от зажигательного сотрудника ночного клуба до руководителя «ЕПСС ЖКХ» — расчётного центра, обслуживающего большинство воронежских многоэтажек, депутата городского парламента, затем гендиректора воронежской «Горэлектросети». И вот, оказался в колонии. Но, вопреки статьям и прогнозам, ненадолго — всего на полгода.
Аромат года.
Зоной фекального бедствия в уходящем году оставался район на Левом берегу рядом с Северным мостом: после дождей там текли вонючие реки, а во дворах разливались «моря» из нечистот. Взрослые и дети закрывали носы и старались перепрыгнуть через мерзкую жижу, чтобы не утонуть в ней по щиколотку.
Власти и управляющая водоканалом фирма «РВК-Воронеж» пообещала устранить проблему — переполнение канализационного коллектора, идущего вдоль улицы Перевёрткина. Что-то даже было сделано, но жители района особых изменений не заметили. Обещания повторяются после каждого масштабного потопа.
«Новоселье» года.
В Воронеже, наконец, придумали, где хоронить мёртвых. В 2022 году мэрия подобрала участок для нового кладбища — к югу от города, рядом с Семилукскими выселками. Однако местные жители и дачники совсем не обрадовались «тихому» соседству и начали жаловаться и протестовать.
В минувшем октябре было объявлено решение — «поселить» покойников на закрытых погостах. Для этого планируется расширить территории Будёновского, Лесного, Левобережного, Никольского и Юго-Западного кладбищ.