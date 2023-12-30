Неожиданные и долгожданные события уходящего года

Зоной фекального бедствия в уходящем году оставался район на Левом берегу рядом с Северным мостом: после дождей там текли вонючие реки, а во дворах разливались «моря» из нечистот. Взрослые и дети закрывали носы и старались перепрыгнуть через мерзкую жижу, чтобы не утонуть в ней по щиколотку.