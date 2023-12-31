До +6 °С. Какой будет погода в Беларуси 31 декабря

Днем 31 декабря небольшой мокрый снег и дождь ожидаются в основном по северо-восточной половине республики. Ночью осадки пройдут во многих районах страны. В это же время суток и утром местами будут отмечаться слабые туман и гололед.
Ветер прогнозируется западный, 4−9 м/с. Порывы могут достигать 14 м/с. По северо-востоку на некоторых участках дорог вероятна гололедица.
Ночная температура окажется в пределах −2…+4 °С. В дневные часы будет 0…+6 °С.
С наступлением 2024 года похолодает. В течение суток 1 января обещают 0…-7 °С, ночью по северо-востоку при прояснениях до −10 °С, в юго-западных и южных районах республики ночью +1…+2 °С, днем до +5 °С. Осадки пройдут на большей части территории Беларуси, днем местами не исключается слабая метель.