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Что произошло за день? 30 декабря

Главные новости Беларуси за субботу, 30 декабря 2023 года.
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Источник: Reuters

Правительство выпустило очередную редакцию постановления № 713 о госрегулировании цен. Изменения кардинальные. Так, вводятся ежемесячные пределы изменения отпускных цен производителей.

Глава МАРТ пообещал, что теперь «ходить по госорганам за согласованием цен не придется», но и хаотичного роста цен не будет.

Белорусская таможня начала проверять посылки в поисках беспилотников. Под пристальным вниманием- отправления для физлиц, которые ввозятся с территории государств-членов ЕАЭС.

Его не любят хлеборобы и опасаются волки, он ест все, начиная от желудей и заканчивая мелкими животными. Это мы о кабане. В рамках проекта «Дикая природа Беларуси» рассказываем о животном, с которым лучше не встречаться.

А Новый год все ближе. Даем знать, где в Минске пройдут гуляния в новогоднюю ночь.

И подводим позитивные итоги года со всего мира. Хотите верьте, хотите нет, но они были.