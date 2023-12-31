Что произошло за день? 30 декабря

Правительство выпустило очередную редакцию постановления № 713 о госрегулировании цен. Изменения кардинальные. Так, вводятся ежемесячные пределы изменения отпускных цен производителей.
Глава МАРТ пообещал, что теперь «ходить по госорганам за согласованием цен не придется», но и хаотичного роста цен не будет.
Белорусская таможня начала проверять посылки в поисках беспилотников. Под пристальным вниманием- отправления для физлиц, которые ввозятся с территории государств-членов ЕАЭС.
Его не любят хлеборобы и опасаются волки, он ест все, начиная от желудей и заканчивая мелкими животными. Это мы о кабане. В рамках проекта «Дикая природа Беларуси» рассказываем о животном, с которым лучше не встречаться.
А Новый год все ближе. Даем знать, где в Минске пройдут гуляния в новогоднюю ночь.
И подводим позитивные итоги года со всего мира. Хотите верьте, хотите нет, но они были.