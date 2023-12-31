В Астане десятки рейсов отменены в связи с непогодой

— Air Astana предоставляет пассажирам отмененных рейсов возможность бесплатного перебронирования и возврата стоимости билетов по месту приобретения. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, вызванных форс-мажорными обстоятельствами. Сейчас авиаперевозчик по мере возможности размещает пассажиров в отелях, что осложняется переполненностью гостиниц в преддверии праздничных выходных. Для оперативной обработки запросов пассажиров усилен состав сотрудников центра бронирования и информации, а также службы наземного обслуживания в Астане. Авиакомпания продолжает следить за изменениями погодных условий и предпримет все усилия, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, как только это станет возможным. Благодарим пассажиров за понимание и просим следить за статусом рейсов на официальном сайте компании, — говорится в сообщении.