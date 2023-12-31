В Астане десятки рейсов отменены в связи с непогодой

Авиакомпания Air Astana сообщает, что из-за непрекращающегося снегопада и сильного ветра в городе Астане ограничены вылеты и прибытия рейсов, а проведение антиобледенительной обработки воздушных судов осложнено. Безопасность полетов — неизменный приоритет авиаперевозчика, поэтому ряд рейсов в/из столицы был вынужденно отменен.
Рейсы, отмененные на 30 декабря:
- Из/в Алматы: КС621/622, КС651/652, КС956, КС992А, КС855/856, КС 9910/9920
- В/из Дубая: КС207/208
- В/из Актобе: КС965/966
- В/из Уральска: КС979/980
- В/из Атырау: КС981/982, КС983/984
- В/из Усть-Каменогорска: КС345/346
- В/из Актау: КС313/314.
— Air Astana предоставляет пассажирам отмененных рейсов возможность бесплатного перебронирования и возврата стоимости билетов по месту приобретения. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, вызванных форс-мажорными обстоятельствами. Сейчас авиаперевозчик по мере возможности размещает пассажиров в отелях, что осложняется переполненностью гостиниц в преддверии праздничных выходных. Для оперативной обработки запросов пассажиров усилен состав сотрудников центра бронирования и информации, а также службы наземного обслуживания в Астане. Авиакомпания продолжает следить за изменениями погодных условий и предпримет все усилия, чтобы доставить пассажиров до пункта назначения, как только это станет возможным. Благодарим пассажиров за понимание и просим следить за статусом рейсов на официальном сайте компании, — говорится в сообщении.
В случае возникновения вопросов авиакомпания просит пассажиров обращаться по следующим номерам. Центр бронирования и информации: +7 (727−24) 4−44−77, +7 (717−25) 8−44−77, +7 (702−70) 2−44−77. Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 (727−24) 4−44−78. WhatsApp: +7 (702−70) 2−00−74.