В Красноярском крае появились подводная и вязаная новогодние елки

Во всех районах Красноярского края торжественно открываются ледовые городки и площадки с новогодними елками. Речь идет не только об официальных открытиях, то есть привычных церемониях с присутствием должностных лиц и традиционного Деда Мороза, но и о нетривиальном подходе к установке праздничного дерева, иногда — уникального.