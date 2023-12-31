В Красноярском крае появились подводная и вязаная новогодние елки

В столице региона открылась главная елка города — ее установили среди Енисея, на острове Татышев. Здесь же построен ледовый городок. Новогодний праздник, который проходит под знаком приближающегося 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, начался в присутствии его героев — кота ученого, Золотой рыбки, Царевны-Лебедь, богатырей — и символов Енисейской Сибири, среди которых Хозяйка красноярских Столбов, Тайга и сама река, рассказали в мэрии.
Впрочем, главная елка Красноярского края — не самая необычная в регионе, хотя, пожалуй, самая высокая. Во многих районах и населенных пунктах жители выдумывают что-то оригинальное, стараясь превзойти соседей и просто порадовать себя и окружающих.
Например, сотрудницы библиотеки села Моторское Каратузского района смастерили так называемую теплую елку высотой несколько метров. Теплой она называется потому, что сделана из пряжи. Наряд дерева, натягиваемый на каркас, состоит из квадратных лоскутов. Елку для праздника вязали весь год.
Еще одну не вполне привычную ель установили под водой — на дне бассейна. Идея, вероятно, не нова, но она явно разнообразит список новогодних деревьев Сибири. Донную елку украсила инструктор подводного танца Анастасия. Видео этого процесса разместили на своих страницах в социальных сетях несколько интернет-ресурсов и пресс-служба администрации Центрального района Красноярска.