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Какой сегодня день: 31 декабря

Этот день является 365-м в григорианском календаре — последним в этом году.
Источник: Sputnik.by

31 декабря — канун Нового года. А знаете ли вы, что до XV века на Руси новый год начинался с 1 марта? О том, чем еще ознаменовано 31 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 31 декабря

В 1898 году была открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург.

В 1999 году Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку с поста президента Российской Федерации.

Кто родился 31 декабря

Актер Анатолий Кузнецов (1930−2014).

Актер Семен Фарада (1933−2009).

Актер Энтони Хопкинс (1937).

Актер Бен Кингсли (1943).

Телеведущая Регина Дубовицкая (1948).

Актер Вэл Килмер (1959).

Артист балета Николай Цискаридзе (1973).

Рэпер PSY (1977).

31 декабря в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, мучеников Севастиана Медиоланского и его дружины, праведного Симеона Верхотурского, архиепископа Модеста, преподобного Севастиана Сохотского.

Именины

31 декабря именины у Виктора, Владимира, Георгия, Ермила, Ивана, Ильи, Марка, Мартына, Михаила, Модеста, Николая, Севастьяна, Сергея, Симеона, Софии, Фаддея, Феодора, Фоки, а также Веры, Елизаветы и Зои.

31 декабря в народном календаре

Наши предки считали святого Модеста хранителем скота, и потому молились о защите животных. Мужчины устраивали в этот день братчины — щедрые застолья с обязательными блюдами из мяса.

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