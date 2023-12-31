Какой сегодня день: 31 декабря

31 декабря — канун Нового года. А знаете ли вы, что до XV века на Руси новый год начинался с 1 марта? О том, чем еще ознаменовано 31 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 31 декабря
В 1898 году была открыта первая междугородная телефонная линия Москва — Петербург.
В 1999 году Борис Ельцин объявил о том, что уходит в отставку с поста президента Российской Федерации.
Кто родился 31 декабря
Актер Анатолий Кузнецов (1930−2014).
Актер Семен Фарада (1933−2009).
Актер Энтони Хопкинс (1937).
Актер Бен Кингсли (1943).
Телеведущая Регина Дубовицкая (1948).
Актер Вэл Килмер (1959).
Артист балета Николай Цискаридзе (1973).
Рэпер PSY (1977).
31 декабря в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, мучеников Севастиана Медиоланского и его дружины, праведного Симеона Верхотурского, архиепископа Модеста, преподобного Севастиана Сохотского.
Именины
31 декабря именины у Виктора, Владимира, Георгия, Ермила, Ивана, Ильи, Марка, Мартына, Михаила, Модеста, Николая, Севастьяна, Сергея, Симеона, Софии, Фаддея, Феодора, Фоки, а также Веры, Елизаветы и Зои.
31 декабря в народном календаре
Наши предки считали святого Модеста хранителем скота, и потому молились о защите животных. Мужчины устраивали в этот день братчины — щедрые застолья с обязательными блюдами из мяса.