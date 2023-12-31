Магнитная буря обрушится на Землю 31 декабря

Магнитная буря возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Во время магнитных бурь солнечные частицы и магнитное поле Солнца взаимодействуют с верхними слоями атмосферы Земли, вызывая возмущения в магнитосфере планеты. Это может привести к изменениям в магнитном поле Земли, появлению северного сияния и другим атмосферным явлениям. Магнитные бури могут оказывать влияние на работу электрических систем, спутниковую связь, а также воздействовать на здоровье людей, особенно метеозависимых.