Утраты года: Кого потеряла Молдова в 2023 году — первый президент, юные спортсмены, великий писатель, знаменитые художник и архитектор

21 февраля — Чемпион Молдовы по велоспорту среди юниоров
Валериану Рэйляну было 12 лет его сбила машина на трассе у Ставчен, когда проходила тренировка по велоспорту. Мальчик умер в реанимации спустя три дня.
8 марта — Сергей Чухрий
Молдавский дирижер, композитор и педагог, народный артист Сергей Чухрий в возрасте 84 лет.
Сергей Чухрий родился 2 августа 1938 года в селе Моара де Пятра Бельцкого уезда, ныне Дрокиевского района. Был руководителем эстрадного оркестра Дома молодежи в Кишиневе (1963−1964), гитаристом эстрадного оркестра Сахалинской филармонии, Россия (1964−1965), методистом Дома народного творчества в Кишиневе (1965−1982), членом Репертуарного колледжа Министерства культуры Республики Молдова (1986−1988), дирижер Оркестра народной музыки «Мэрцишор» Дома молодежи (с 1970), преподаватель с 1988, с 1993 преподавал в Консерватории «Г. Музическу» в Кишиневе, художественный руководитель и дирижер Оркестра народной музыки «Fluieraş», Кишинев (1995−2013).
24 апреля — 11-летний ребенок футболист
Юному уроженцу села Конгаз Денису Скроб внезапно стало плохо на футбольном поле. Он упал и потерял сознание. Его отнесли в раздевалку, стали откачивать, тут же вызвали скорую, но ребенок уже скончался до приезда врачей.
У Дениса был врожденный порок сердца, а скончался он от обширного инфаркта. Мальчик очень любил футбол и был поклонником Криштиану Роналду. Тренеры о пороке сердца не знали.
22 июня — Виктор Пушкаш
Виктор Пушкаш, бывший председатель Конституционного суда подписавший Декларацию независимости и один из авторов Конституции Республики Молдова, умер в возрасте 80 лет.
Виктор Пушкаш родился 18 июля 1943 года в селе Арионешть, района Дондюшень.
В 1977 году Пушкаш стал членом Верховного суда, а с 1985 по 1989 год занимал должность председателя Верховного суда Республики Молдова.
Виктор Пушкаш был избран депутатом парламента Республики Молдова законодательными собраниями XI и XII.
В 1989—1994 годах занимал должность заместителя председателя Президиума Верховного Совета МССР, заместителя председателя парламента Республики Молдова. В 1994—1995 годах был министром по связям с парламентом Республики Молдова.
В 1995—2001 годах занимал должность Председателя Верховного суда. 15 февраля 2001 года он был назначен судьей Конституционного суда Республики Молдова сроком на шесть лет, а 27 февраля 2001 года был избран Председателем Конституционного суда.
15 февраля 2007 года он был назначен судьей Конституционного суда на второй шестилетний срок.
Виктор Пущаш соавтор книги Лицом к лицу с американским правосудием’и Конституционным судом: 10 лет деятельности «. Магистрат был награжден медалью Гражданские заслуги» и орденом Республики. Он также является почетным гражданином столицы штата Техас, США, Остина.
12 августа — Фёдор Ковальжи
Фёдор Ковальжи, директор «Тараклия-Газ», скоропостижно скончался в возрасте 47 лет. Трагическое событие произошло 12 августа в Тараклии.
Фёдор Ковальжи родился 4 ноября 1975 года. Образование получил в Техническом университете Молдовы. В 2019 году баллотировался в депутаты парламента Молдовы от партии ДПМ.
4 сентября — Тудор Делиу
Бывший депутат и председатель Либерально-демократической партии Молдовы Тудор Делиу ушел из жизни после тяжелой болезни.
Тудор Делиу был депутатом Парламента Республики Молдова в период 2010 — 2019 годов по спискам ЛДПМ. В 2018 году на 7-м съезде Либерально-демократической партии Молдовы Тудор Делиу был избран председателем формирования, должность, которую он занимал до 16 августа 2020 года, когда во главе формирования был переизбран Влад Филат.
13 сентября — Мирча Снегур
Первый президент Молдовы Мирча Снегур скончался 13 сентября в возрасте 83 лет. Снегур скончался от неизлечимой болезни.
Снегур родился 17 января 1940 года в селе Трифэнешты Флорештьского района. 3 сентября 1990 года он был назначен Верховным Советом президентом ССР Молдова. С 3 сентября 1990 года занимал должность Президента Республики Молдова до 1 декабря 1996 года.
28 сентября — Ион Друцэ
В Москве в четверг на 95 году жизни скончался знаменитый молдавский писатель Ион Друцэ. Он с 1969 г. проживал в России.
Ион Друцэ родился в крестьянской семье в селе Хородиште района Дондюшень. В 1946 г. окончил школу лесного хозяйства, а в 1957 г. — Высшие литературные курсы при литературном институте им. Горького в Москве.
Дебютировал в 1953 г. со сборником рассказов La noi in sat. В 1987 г. собрание писателей Молдовы избрало его почетным председателем Союза писателей. Он написал ряд пьес («Casa Mare», «Pasarile tineretii noastre», «Sfinta sfintelor» и др.), которые были поставлены в Кишиневе, в Москве, в балтийских странах, во городах союзных республик бывшего СССР, а также за рубежом.
В 1967 г. Друцэ был удостоен Государственной премии МССР, а в 2008 г. — Государственной премии Республики Молдова.
В 1992 г. Друцэ избран почетным членом Румынской академии. В 1990 г. он вошел в десятку лучших писателей мира.
16 октября — Ион Негурэ
В Кишинёве скончался музыкант, известный исполнитель и преподаватель игры на нае Ион Негурэ. Будучи Магистром искусств, он преподавал в Государственной Консерватории, в кишинёвском Институте искусств и в Республиканском лицее «Чиприян Порумбеску», а несколько дней назад был отмечен премией за выдающиеся достижения в области музыкальной педагогики.
18 декабря — Дмитрий Пейчев
Известный молдавский художник болгарского происхождения Дмитрий Пейчев скончался в ночь на 18 декабря. Ему было 80 лет. Пейчев умер от сердечной недостаточности.
Дмитрий Пейчев родился 19 мая 1943 года в селе Бургуджи коммуны Арциз (сейчас Одесская область, Украина). Он творил в жанре станковой живописи, создавая картины, включающие натюрморты, пейзажи и человеческие образы.
Среди наград и отличий художника: золотая медаль на выставке советской живописи в Японии (1987) за «Портрет дирижера Шт. Андроника», премия Союза художников Румынии в «Салонах Молдовы» за «Портрет Ларисы Сурду» (1992), медаль «Meritul Civic» (1996), премия Союза художников Молдовы в области живописи (2005), премия за выдающиеся достижения Союза художников Молдовы (2006), II премия за «Портрет А. Дробаха» в «Весенних салонах» Союза художников Молдовы (2007).
29 декабря — Владимир Модыркэ
Скончался архитектор Владимир Модыркэ, бывший глава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений (1989−1997, 1999−2011).
Под его руководством были осуществлены такие проекты, как: морское училище для детей в парке «Долина Роз», здание онкологического института, торговый центр Sun City, здание банка Moldinconbank, жилые кварталы на улице Измаильская, бульварах Дечебал, Мирча чел Бэтрын и другие.