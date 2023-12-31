Утраты года: Кого потеряла Молдова в 2023 году — первый президент, юные спортсмены, великий писатель, знаменитые художник и архитектор

Дебютировал в 1953 г. со сборником рассказов La noi in sat. В 1987 г. собрание писателей Молдовы избрало его почетным председателем Союза писателей. Он написал ряд пьес («Casa Mare», «Pasarile tineretii noastre», «Sfinta sfintelor» и др.), которые были поставлены в Кишиневе, в Москве, в балтийских странах, во городах союзных республик бывшего СССР, а также за рубежом.