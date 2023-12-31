Известный хабаровский шеф-повар рекомендует обновить рецепт оливье

Для начала индейку или утку следует вымочить в пятипроцентном солевом растворе. А раз она у нас будет с яблоками, сразу напрашивается корица, идеальная приправа к яблокам. Добавляем в солевой раствор корицу, чтобы утка напиталась ее вкусом. Внутрь добавляем яблоки, гречку, капусту. Что вы больше любите. Запекается утка в духовке полтора- два часа. Отдельно готовятся яблоки, слегка посыпанные сахарной пудрой, они укладываются вокруг птицы на большом блюде. Еще один вариант горячего — буженина. Купите цельный кусок шеи, хорошо обмажьте его специями, солью, перцем, чесноком и горчицей, оставьте на ночь в холодильнике. Потом немного обжариваем мясо на сковородке, заворачиваем в фольгу и ставим на час — полтора в духовку. Подавать его хорошо с отварным картофелем, порезанным крупными кусками и зеленью. Отличное горячее блюдо! Всегда в последние дни перед праздником возникает вопрос, а надо ли варить холодец? Это долго, хлопотно! Вячеслав Сухин считает, что варить его обязательно! Это даже не новогоднее блюдо, а похмельное. Обычно его едят с большим удовольствием утром. Причем, приготовить холодец можно не только из мяса, но и из рыбы. На основе морепродуктов готовится хороший бульон из самых разных видов рыб. Шеф-повар советует: не стоит перегружать стол. Лучше приготовить всего немного, а потом поменять меню, чтобы не доедать то же оливье два дня. Но десерт должен быть обязательно! И не важно, когда до него дойдет очередь.