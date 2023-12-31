Известный хабаровский шеф-повар рекомендует обновить рецепт оливье

В новогоднюю ночь всю семью объединяет красивый праздничный стол. Сколько волнения, хлопот, забот! Хозяйки придумывают, чем удивить своих домочадцев, повторяют свои фирменные блюда, готовят новые, не боясь экспериментировать. Новогоднее меню просто невозможно без творчества и фантазии!
Советами, как устроить домочадцам и гостям настоящий праздник, с читателями ИА «Хабаровский край сегодня» делится шеф-повар хабаровского ресторана «Дом» Вячеслав Сухин.
— Конечно, в праздник, особенно такой как Новый год, надо готовить то, что мы не едим в обычные дни. Но и привычные блюда можно обновить, придать им совершенно иной вкус. Наверняка, все женщины обязательно будут крошить оливье, куда ж без него! Или готовить традиционную селедку под шубой. Пусть все это будет, но давайте уйдем от повседневных ингредиентов и, к примеру, вместо селедки возьмем крабы. Совершенно другой вкус! Оливье тоже можно облагородить. Колбасу и отварную говядину заменим рыбой, креветками или теми же крабами. Майонез будет вкуснее, если добавить в него немного васаби, чтобы подчеркнуть в салате горчичный вкус. Появится остринка! Все мы привыкли к консервированному горошку. А его можно заменить замороженным. Окуните его в кипящую воду и получите очень яркий цвет и хороший свежий вкус. Кроме салатов для начала на стол можно подать тарталетки, советует мой собеседник. Теперь их можно купить в любом магазине. Салаты могут быть разными. Можно соединить красную рыбу, крабы со сливочным сыром.
— Я два года живу в Хабаровске, приехал на Дальний Восток из западной части страны и не перестаю удивляться, сколько здесь вкусной рыбы, — говорит Вячеслав Сухин. — Из нее можно приготовить прекрасное горячее блюдо. Возьмите тушку нерки, разрежьте ее на две части, раскройте как бабочку. Удалите все кости, а дальше укладывайте слоями томаты, оливки, немного сыра, зелени, чеснока. Запекаем в духовке и подаем на стол. Уверяю вас, будет очень красиво и вкусно! Впрочем, традиционное новогоднее блюдо все же индейка, курица или утка с яблоками.
Чтобы все получилось, мясо было мягкими и сочным, шеф-повар дает небольшие подсказки.
Для начала индейку или утку следует вымочить в пятипроцентном солевом растворе. А раз она у нас будет с яблоками, сразу напрашивается корица, идеальная приправа к яблокам. Добавляем в солевой раствор корицу, чтобы утка напиталась ее вкусом. Внутрь добавляем яблоки, гречку, капусту. Что вы больше любите. Запекается утка в духовке полтора- два часа. Отдельно готовятся яблоки, слегка посыпанные сахарной пудрой, они укладываются вокруг птицы на большом блюде. Еще один вариант горячего — буженина. Купите цельный кусок шеи, хорошо обмажьте его специями, солью, перцем, чесноком и горчицей, оставьте на ночь в холодильнике. Потом немного обжариваем мясо на сковородке, заворачиваем в фольгу и ставим на час — полтора в духовку. Подавать его хорошо с отварным картофелем, порезанным крупными кусками и зеленью. Отличное горячее блюдо! Всегда в последние дни перед праздником возникает вопрос, а надо ли варить холодец? Это долго, хлопотно! Вячеслав Сухин считает, что варить его обязательно! Это даже не новогоднее блюдо, а похмельное. Обычно его едят с большим удовольствием утром. Причем, приготовить холодец можно не только из мяса, но и из рыбы. На основе морепродуктов готовится хороший бульон из самых разных видов рыб. Шеф-повар советует: не стоит перегружать стол. Лучше приготовить всего немного, а потом поменять меню, чтобы не доедать то же оливье два дня. Но десерт должен быть обязательно! И не важно, когда до него дойдет очередь.
— Десерт из детства, который готовила моя мама — «Дрова под снегом», — вспоминает Вячеслав Сухин. — Простые пшеничные блины заполнялись вишней, которую мы собираем летом в большом количестве, со взбитыми сливками, укладывались рулетом, а сверху все заливалось сметаной, а еще шоколадом. Мне казалось, что нет на свете ничего вкуснее. Мы, дети, ждали — когда же подадут это лакомство!
Шеф-повар предлагает добавить в тесто немного розмарина, чтобы кекс пах елкой и Новым годом. Взбейте на основе белков и сахарной пудры глазурь, иными словами айсинг, он имитирует собой снег. А на эту помадку можно уложить маленькие апельсины и, конечно, ягоды, которые у вас есть. Все придут в полный восторг!
— Мне очень хочется, чтобы в каждом доме в новогоднюю ночь было тепло и вкусно, — сказал Вячеслав Сухин. — Хочу пожелать всем любить свой край, не покидать его, развивать прекрасный город, в котором вы живете, радоваться ему, строить здесь свои семьи. И помнить, что вся сила — в людях! Всем сил, добра, здоровья! С наступающим Новым годом!