Губернатор поздравил жителей Иркутской области с Новым 2024 годом

Больше светлых и радостных дней пожелал в новом 2024 году жителям региона губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В своём обращении он подвёл итоги уходящего года, среди них отметил рост экономики, который повысил статус Приангарья до региона-донора.
«Наши достижения — слаженный труд тысяч людей разных профессий, — сказал губернатор. — Наша сила — в верности ценностям, на которые во все времена опирались предки, родители, мы сами: честь и совесть, верность слову, любовь к близким, дружба. Они помогают преодолевать все трудности. Наша вера в идеалы добра и справедливости устремлена в будущее, а Новый год остаётся для всех самым любимым праздником».
По мнению главы региона, российский народ с честью выдержит все испытания. Игорь Кобзев особо поблагодарил жителей области, которые защищали и прямо сейчас защищают нашу Родину.