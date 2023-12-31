Губернатор поздравил жителей Иркутской области с Новым 2024 годом

«Наши достижения — слаженный труд тысяч людей разных профессий, — сказал губернатор. — Наша сила — в верности ценностям, на которые во все времена опирались предки, родители, мы сами: честь и совесть, верность слову, любовь к близким, дружба. Они помогают преодолевать все трудности. Наша вера в идеалы добра и справедливости устремлена в будущее, а Новый год остаётся для всех самым любимым праздником».