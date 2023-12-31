Хабаровчанам на три года продлили срок действия истёкших водительских прав

Жителям Хабаровска наряду с остальными россиянами продлили срок действия истёкших водительских прав. Об инициативе Правительства РФ сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря, водительские удостоверения, истекающие в 2024 и 2025 годах, будут действительны ещё в течение трёх лет. Решение принято, чтобы снизить административную нагрузку на граждан и бизнес. Инициатором меры стали МВД и Минэкономразвития России.
«Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности», — прокомментировала Волк.
Водительские права продлятся автоматически. Подача заявлений не требуется.