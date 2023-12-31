Бурный 2023-й. Чем запомнился уходящий год кузбассовцам

Чем запомнится уходящий год жителям региона? «АиФ в Кузбассе» выбрал самые яркие события-2023.
Погодные катаклизмы.
2023-й запомнится ураганами, причём двумя. Первая буря грянула 8 марта, сорвала крыши с десятка домов по югу области. Но это были цветочки — ягодки случились 19 ноября. И вновь стихия обрушилась на юг региона. Ветер со скоростью 37 м/с вырывал с корнями деревья, переворачивал остановки и теплицы, срывал крыши. Природный армагеддон унёс жизни трёх человек. Говорят, такой разрушительной стихии не было с 1978 г.
Золотые яйца.
Год запомнится выросшими ценами на яйца — на 63%: средняя цена за десяток по региону составляет 110 ₽ (по данным Кемеровостата за ноябрь). В случае с этим продуктом весьма кстати фраза «история повторяется»: ровно10 лет назад кузбассовцы сетовали, что яйца подорожали с 35 до 60 ₽
«Позолотевшие» яйца оказались самым заметным продуктом, но отнюдь не самым подорожавшим. Рекордсмен для Кузбасса — виноград, который за год стал на 80% дороже.
Утрата народного.
20 ноября умер экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, полгода не дожив до своего 80-летия. Он больше 20 лет руководил регионом. Его называли и политическим тяжеловесом, и губернатором-долгожителем, и последним управленцем советской формации. В памяти кузбассовцев Тулеев останется народным губернатором. Некоторые из его начинаний живы по сей день: летом пенсионеры ездят бесплатно в автобусах, а осенью получают овощные наборы.
По его инициативе впервые стали массово отмечать в Кузбассе Рождество. Да и почти в каждом доме найдётся подарок от экс-губернатора — открытка, медаль, скандинавские палки или велосипед.
Электоральная аномалия.
В сентябре кузбассовцы выбирали губернатора и областной парламент. Привычный праздник с концертами и угощениями нынче превратился в фестиваль с розыгрышами бытовой техники и ряжеными избиркомовцами. Регион показал рекордную явку — почти 80%, в Сети её прозвали «электоральной аномалией». Итоги оказались предсказуемыми.
За действующего губернатора.
Сергея Цивилева голоса отдали 85% пришедших (в 2018 г. — 81%). Состав парламента обновился лишь на 43%, большинство депутатов, как и прежде, от «Единой России».
Сёстры-найдёныши.
В мае весь Кузбасс с замиранием сердца ждал новостей из Яшкинского района. Там пропали две сестрёнки, 2 и 5 лет, они гуляли на детской площадке без присмотра взрослых. Мать в это время пила и даже не заметила пропажи дочек. Две ночи малышки пробыли в лесу, их искали 200 человек.
На третьи сутки двое местных жителей обнаружили девчушек в поле — обгоревших, изголодавшихся, покусанных клещами, но живых! Всех шестерых детей изъяли из неблагополучной семьи.
Детская Олимпиада.
К международным играм «Дети Азии» регион готовился три года; 3,6 млрд руб. потратили из областной казны. В основном на обустройство спортивных объектов — Ледового дворца, лыжной базы, трамплинов, канатной дороги и пр. Эти соревнования принято называть детской Олимпиадой. Тут и правда многое было по-олимпийски: и эстафета огня, и грандиозные церемонии открытия и закрытия, и даже рысёнок Тихоня в конце уронил слезу, как сочинский мишка в 2014-м.
Увы, не дотянул до олимпийских масштабов состав стран-участниц, их было всего 12. Но тут не «детскость» виновата, а международная обстановка.
Динозавры как драконы.
Кузбасс окончательно закрепил за собой звание не только угольного края, но и родины динозавров. Второй раз прошёл фестиваль «Динотерра» в Чебулинском районе, на него приехалили 64 тыс. человек. При таком темпе он скоро переплюнет GrelkaFest. Шерегешский фестиваль «выстрелил» бикини-спусками, а динозавровый — звёздными скандалами. «Динотерра» ещё до открытия прославилась тем, что из-за хейта приглашённых хедлайнеров Диану Арбенину и Машу Зайцеву пришлось заменить на других певцов.
Вот и плюшевый символ у региона появился — динозаврик Кузбассик. Есть у него что-то родственное с символом наступающего года — драконом. Пожелаем, чтобы под знаком дино-дракона 2024 год оказался для региона и его жителей более успешным и менее аномальным!