Бурный 2023-й. Чем запомнился уходящий год кузбассовцам

Кузбасс окончательно закрепил за собой звание не только угольного края, но и родины динозавров. Второй раз прошёл фестиваль «Динотерра» в Чебулинском районе, на него приехалили 64 тыс. человек. При таком темпе он скоро переплюнет GrelkaFest. Шерегешский фестиваль «выстрелил» бикини-спусками, а динозавровый — звёздными скандалами. «Динотерра» ещё до открытия прославилась тем, что из-за хейта приглашённых хедлайнеров Диану Арбенину и Машу Зайцеву пришлось заменить на других певцов.