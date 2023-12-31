Бойцу из Иркутской области подарили щенка-копию погибшего пса-героя

— Один щенок присоединился к бойцам, и его назвали Донбассом. Для военнослужащих пес стал не только верным другом, но и талисманом. Он сопровождал их во время выполнения заданий и неоднократно спасал жизни своих товарищей. Пес всегда первым слышал свист снарядов и оглашал предупреждающий лай, предупреждая бойцов о приближающейся опасности. Особенно он привязался к ребятам из штурмовой роты, — рассказывают в организации.