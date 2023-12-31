Бойцу из Иркутской области подарили щенка-копию погибшего пса-героя

Военнослужащему из Иркутской области с позывным «Костыль» подарили щенка, который очень похож на его погибшего друга — пса-героя Донбасса. Маленький черный немец, получивший имя Доба, уже живет дома у бойца, который находится на лечении после ранения. Об этом сообщает Народный фронт в Иркутской области.
— Один щенок присоединился к бойцам, и его назвали Донбассом. Для военнослужащих пес стал не только верным другом, но и талисманом. Он сопровождал их во время выполнения заданий и неоднократно спасал жизни своих товарищей. Пес всегда первым слышал свист снарядов и оглашал предупреждающий лай, предупреждая бойцов о приближающейся опасности. Особенно он привязался к ребятам из штурмовой роты, — рассказывают в организации.
К сожалению, герой-пес Донбасс погиб. Одной ночью он услышал звук дрона-камикадзе, разбудил шестерых бойцов и сам погиб, приняв на себя осколки. В память о нем его похоронили с почестями в том же месте, где разбился дрон.