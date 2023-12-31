В Красноярске горожане заметили праздничный мусоровоз

При помощи необычной спецмашины с праздником жителей решил поздравить левобережный регоператор «Красноярская рециклинговая» компания.
Левобережный регоператор «Красноярская рециклинговая компания» оформила мусоровоз в новогоднем стиле. Необычную спецмашину заметили на улицах города.
Стоит отметить, что КРК уже выпускало на улицы «новогоднюю» технику. С 2023 года это уже традиция для регоператора. Мусоровоз выходит на рейс в канун праздника и работает на праздничных выходных.
Чаще всего украшенную гирляндами технику замечают в Советском и Центральном районах, хотя она может появиться и в любом другом уголке левого берега.
А для тех, кому понадобится помощь других служб, власти назвали экстренные номера на новогодние праздники в Красноярске.