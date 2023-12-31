Спасатели не дали замерзнуть автолюбителю на трассе в Хабаровском крае

Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминает автовладельцам, что необходимо позаботиться о безопасности всех, кто едет в поездку вместе с вами, а также о сохранности своего транспортного средства. Перед выездом нужно полностью заправить машину горючими и техническими жидкостями. Особое внимание следует уделить водителям автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе. Важно понимать, что при низких температурах некачественное топливо может перемерзнуть, двигатель заглохнет и будет невозможно дальнейшее передвижение. Заправляйтесь только на проверенных АЗС. В багажнике машины должны быть: лопата, домкрат, буксировочный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинская аптечка, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь, запасная тёплая одежда и обувь.