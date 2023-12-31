Спасатели не дали замерзнуть автолюбителю на трассе в Хабаровском крае

Ближе к полуночи 30 декабря 2023 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступил запрос об оказании помощи. Водитель легкового автомобиля рассказал, что его транспортное средство вышло из строя в районе 60 км автодороги между населёнными пунктами Селихино и Нижнетамбовское. Самостоятельно починить его он не может, а с ним в автомобиле находятся ещё двое взрослых и двое детей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
К указанному месту была незамедлительно направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда (г. Комсомольск-на-Амуре) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. На момент их прибытия в автомобиле оставался только владелец, остальные пассажиры попутным транспортом убыли в Комсомольск-на-Амуре. При осмотре транспортного средства установлено, что повреждён радиатор. Автомобиль продолжать движение далее не сможет.
Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминает автовладельцам, что необходимо позаботиться о безопасности всех, кто едет в поездку вместе с вами, а также о сохранности своего транспортного средства. Перед выездом нужно полностью заправить машину горючими и техническими жидкостями. Особое внимание следует уделить водителям автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе. Важно понимать, что при низких температурах некачественное топливо может перемерзнуть, двигатель заглохнет и будет невозможно дальнейшее передвижение. Заправляйтесь только на проверенных АЗС. В багажнике машины должны быть: лопата, домкрат, буксировочный трос, соединительные провода для помощи в запуске автомобиля с разряженным аккумулятором, медицинская аптечка, огнетушитель, утеплитель двигателя, средства связи, переносной фонарь, запасная тёплая одежда и обувь.
Имейте при себе суточный запас продуктов питания с учётом потребностей и горячий чай в термосе. У водителя и пассажиров должна быть тёплая одежда и обувь, можно взять одеяло. Перед выездом обязательно зарядите мобильные телефоны для того, чтобы иметь возможность вызвать спасателей в случае возникновения непредвиденной ситуации. Рекомендуется также сообщить родным и друзьям, куда вы отправляетесь и по какому маршруту поедете. Перед выездом изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей.
Помните, что ваша безопасность — ваша ответственность!
В случае происшествия незамедлительно звоните на телефоны «101» и «112»!