Приморцев назвали одними из самых спокойных в России

Жителей Приморья назвали одними из самых уравновешенных людей в стране. Коммуникационное агентство КРОС обнародовало ежегодный индекс тревожности регионов.
Приморье заняло в этом рейтинге 50 место. Край вошёл в группу уравновешенных территорий нашей страны. Их отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая, однако, не она выходит за пределы нормы.
Самыми тревожными регионами назвали Москву, Белгородскую область и Севастополь. Здесь жители наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия.
А самые невозмутимые россияне живут в Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Их отличает практически полное отсутствие включённости в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем поводам, которые волновали остальных жителей нашей страны.