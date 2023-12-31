Михаил Дегтярев поздравил Хабаровский край с наступающим Новым годом

— Позвольте привести слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные на том же ВЭФ: «Важнейшая, интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока, состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные и современные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России». Наше особое внимание и отдельные слова благодарности всем, кто сегодня приближает Победу в специальной военной операции. Это наши воины, это близкие, которые ждут их дома, это все патриоты России, — сказал Михаил Дегтярев. Предприятия края активно включены в производство необходимой продукции для СВО. Для силовых ведомств в регионе производят багги «Ерофей», выпускаются беспилотные летательные аппараты, средства маскировки, сетки и тенты для укрытия, армейские палатки, ремонтируются двигатели для БМП.



Благодаря общероссийской акции «Мы вместе» для помощи военнослужащим и их семьям в крае собрано почти 130 тонн гуманитарных грузов. В регионе работает филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2023 году в филиале рассмотрено 2 тысячи обращений, по результатам чего назначены меры социальной поддержки, медпомощь, оказано содействие в трудоустройстве.