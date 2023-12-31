Михаил Дегтярев поздравил Хабаровский край с наступающим Новым годом

Глава региона Михаил Дегтярев подвел итоги уходящего года и поздравил земляков с наступающим Новым годом. По словам губернатора, 2023-й доказал сплоченность и силу народа, гордость за Россию и уверенность в ее будущем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, валовый региональный продукт в уходящем году преодолел отметку в 1 триллион рублей. Отличные результаты достигнуты и в производстве. К примеру, в судостроении рост составил 190% к прошлому году, в металлургическом производстве — 120%, рыбопереработке — 110%, производстве стройматериалов — 114% и добыче угля — 103%.
По словам губернатора, 2023 год отмечен модернизацией Восточного полигона ОАО «РЖД», сооружением Тихоокеанского железной дороги и порта «Эльга», освоением Малмыжского месторождения.
— Позвольте привести слова президента России Владимира Владимировича Путина, сказанные на том же ВЭФ: «Важнейшая, интегральная цель наших планов, которые мы реализуем в экономике, в транспортной сфере и инфраструктуре Дальнего Востока, состоит в том, чтобы повысить качество жизни граждан, создать комфортные и современные условия для учебы и работы, для отдыха и воспитания детей, добиться устойчивого прироста населения в дальневосточных регионах России». Наше особое внимание и отдельные слова благодарности всем, кто сегодня приближает Победу в специальной военной операции. Это наши воины, это близкие, которые ждут их дома, это все патриоты России, — сказал Михаил Дегтярев. Предприятия края активно включены в производство необходимой продукции для СВО. Для силовых ведомств в регионе производят багги «Ерофей», выпускаются беспилотные летательные аппараты, средства маскировки, сетки и тенты для укрытия, армейские палатки, ремонтируются двигатели для БМП.
Благодаря общероссийской акции «Мы вместе» для помощи военнослужащим и их семьям в крае собрано почти 130 тонн гуманитарных грузов. В регионе работает филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2023 году в филиале рассмотрено 2 тысячи обращений, по результатам чего назначены меры социальной поддержки, медпомощь, оказано содействие в трудоустройстве.
— Напомню, что 2024-й указом президента России Владимира Владимировича Путина объявлен Годом семьи. Это — самое важное, самое дорогое в нашей жизни. Растёт количество вторых, третьих и последующих детей в Хабаровском крае, в том числе, благодаря мерам поддержки в рамках национального проекта, инициированного Главой государства. 2024-й — судьбоносный год для России. В марте пройдут выборы президента. От нашего решения зависит будущее всей планеты. История показала, что только такой сильный и волевой лидер, как Владимир Владимирович Путин способен сплотить народ и успешно вести Отечество к процветанию. Пусть 2024-й год принесёт нам только радостные моменты и чувство безграничной гордости за родной край и любимую страну! Желаю исполнения желаний, сил, мудрости и здоровья! Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому краю — это то, что нас объединяет! С Новым годом! — отметил Михаил Дегтярев.