Бесплатный уголь в уходящем 2023 году получили 10 тыс. кузбассовцев

Также, по его информации, в этом году в удобном жилье встретит Новый год 781 семья, переселённая по программе переселения с подработанных шахтами территорий. В этом году на эти цели из федерального бюджета поступило 3 млрд 346 млн руб. Всего по программе с 1998 года переехали 22 134 кузбасских семей. Мы подробно писали о том, как идёт переселение в Кузбассе и сколько ещё осталось людей, живущих над угольными предприятиями или рядом с ними.