Бесплатный уголь в уходящем 2023 году получили 10 тыс. кузбассовцев

В уходящем 2023 году бесплатный пайковый уголь получили 10 318 человек (на 169 человек больше прошлого года). Об этом в своём новогоднем поздравлении сообщил депутат от Кузбасса Дмитрий Исламов.
Также, по его информации, в этом году в удобном жилье встретит Новый год 781 семья, переселённая по программе переселения с подработанных шахтами территорий. В этом году на эти цели из федерального бюджета поступило 3 млрд 346 млн руб. Всего по программе с 1998 года переехали 22 134 кузбасских семей. Мы подробно писали о том, как идёт переселение в Кузбассе и сколько ещё осталось людей, живущих над угольными предприятиями или рядом с ними.
«Уходящий год показал, что такое настоящая сплочённость, вера и преданность своей стране и ценностям. Год был временами трудный. Но эту проверку на прочность мы успешно прошли. В наступающем году мы продолжим эту работу, чтобы жить в стране и Кузбассе стало ещё комфортнее и лучше», — пишет чиновник.