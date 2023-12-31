В Красноярске полицейский вернул девушке украденный телефон под Новый год

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Следователь красноярской полиции помог девушке вернуть украденный телефон. 20-летняя сибирячка пришла в гости к знакомым и оставила севший телефон на зарядке, а когда пришла его забирать, не обнаружила там.
Тогда девушка обратилась в полицию. Она сообщила, что ее гаджет стоит 15 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователь выяснил, что кражу совершил 34-летний знакомый девушки. Он сдал телефон за 5 тысяч рублей в комиссионный магазин.
Имущество изъяли и вернули законной владелице. Девушка поблагодарила полицейских за работу и поздравила с наступающим Новым годом.
Ранее сообщалось, что полицейские перед Новым годом изъяли 2400 литров контрафактного алкоголя.