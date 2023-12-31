В Красноярске полицейский вернул девушке украденный телефон под Новый год

Тогда девушка обратилась в полицию. Она сообщила, что ее гаджет стоит 15 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователь выяснил, что кражу совершил 34-летний знакомый девушки. Он сдал телефон за 5 тысяч рублей в комиссионный магазин.