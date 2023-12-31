Не все кузбасские чиновники выразили соболезнования обстрелу Белгорода

Кузбасские чиновники выразили соболезнования и слова поддержки жителям Белгорода, которых обстреляли со стороны Украины (правда, не все). Сейчас известно о 22 погибших и 110 раненых. Число жертв постоянно растёт.
«Недавно ВСУ вновь обстреляли нашу братскую Горловку, а сегодня под удар попали центр Белгорода и территория области. Трагедия унесла жизни детей и взрослых. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Кузбасс — с вами!» — сказал губернатор Сергей Цивилев.
Соболезнования выразили также глава Мысков Евгений Тимофеев, глава Гурьевского округа Станислав Черданцев и глава Полысаевского округа Елена Березина, написав слова поддержки от своей территории.
Картинками со свечкой и датой трагедии ограничились замгубернатора Андрей Панов, министр жилищного комплекса Дмитрий Киселев.