Текслер назвал главные проекты 2024 года в своем новогоднем обращении

Также губернатор напомнил, что 2024 год юбилейный для Челябинской области. 17 января региону исполнится 90 лет. Поэтому предстоит реализовать ключевые проекты. Это начало строительство метротрама и межуниверситетского кампуса в Челябинске. Есть планы и в других городах.