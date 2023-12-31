Текслер назвал главные проекты 2024 года в своем новогоднем обращении

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и назвал главные проекты 2024 года.
Подводя итоги, глава региона отметил, что Челябинская область 2023 год прошла уверенно и надежно, сохранив рост в промышленности и снижение безработицы.
— Уровень безработицы снизился до минимума, — сказал Алексей Текслер. — Мы открываем новые современные предприятия, где технологии опережают время. Яркий пример — собственное производство городского электрического транспорта.
Также среди главных достижений губернатор назвал богатый урожай зерновых и овощей, рекордные объемы дорожного строительства, благоустройство городов и сел, строительство социальных объектов.
Отдельно Алексей Текслер высказался о помощи новым регионам России и военным.
— Южный Урал всеми силами помогает российской армии, — сказал глава региона. — Снабжаем военные части оборудованием и снаряжением, всесторонне помогаем бойцам и их семьям. С полной отдачей работают наши предприятия, восстанавливаем мирную жизнь на Донбассе.
Также губернатор напомнил, что 2024 год юбилейный для Челябинской области. 17 января региону исполнится 90 лет. Поэтому предстоит реализовать ключевые проекты. Это начало строительство метротрама и межуниверситетского кампуса в Челябинске. Есть планы и в других городах.
— Продолжение создания паркового комплекса «Притяжение» в Магнитогорске, кардинальное расширение трассы М-5, возведение знаковых социальных объектов по всей области, появление новых парков и скверов, обновление общественного транспорта и многое другое, — назвал Алексей Текслер.
— Дороги земляки, мы встречам Новый год с надеждой, ожидаем, что он станет временем побед и новых достижений и принесет нам больше позитивных эмоций! — сказал губернатор.