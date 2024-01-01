Мигранты и отставки. Каким был 2023 год для Самарской области?

Какими яркими моментами он запомнился нашим жителям? Что стало поводом для гордости, а где предстоит ещё большая работа?
Успех года.
По данным областного правительства, к концу года инвестиции в экономику региона превысят 500 млрд рублей. Сейчас у нас реализуется более 250 бизнес-проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей. За девять месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, за весь 2022 год этот показатель составил порядка 450 млрд. Ожидается, что по итогам 2023 года инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей. 17 новых производств было открыто в Самарской области в течение 2023 года в разных сферах. Это завод переработки масличных культур, это новая установка гранулирования и выпарки нитрата аммония, это площадка по производству воздуховодов и деталей систем вентиляции и центр конструкторских разработок на ПАО «Кузнецов».
Красавицы года.
Три девушки из Самарской области: 23-летняя Полина Матренина, 21-летняя Влада Прилепина и 20-летняя Елизавета Дудина стали финалистками всероссийского конкурса красоты. А победительницей международного конкурса"Ms. World International" стала Анастасия Машкина из села Подстёпки под Тольятти. Она стала лучшей в номинации Ms Cover Model World International 2023, также в номинации Mrs World International 2023.
Посадки года.
2023 год отмечен «посадками» крупных чиновников. В СИЗО оказались врио председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов и врио министра строительства региона Михаил Асеев. Первого обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро «Театральная», а второму инкриминируют нарушения, связанные с проектированием другой станции — «Самарской». Ещё Виктора Кудряшова подозревают в содействии организованной преступной группы. По версии следствия, действуя в интересах подрядчика, чиновник подписал документы, связанные со строительством станции метро. Нанесенный ущерб исчисляется миллиардами.
Уже под конец года, в декабре, задержали руководителя регионального МЧС Олега Бойко. Он пробудет в СИЗО до 15 февраля 2024 года. Главного спасателя региона обвинили в получении взяток на сумму более 25 миллионов рублей. Всего по данным СК РФ по Самарской области, за девять месяцев уходящего года по коррупционным статьям было возбуждено 512 уголовных дел. Эти показатели превысили на 61 дело прошлогодние результаты за аналогичный период. А ещё в ведомстве озвучили размер самой крупной единовременной взятки за этот период — 23 млн рублей.
Поддержка года.
По данным общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира», только по линии фонда «за ленточку» доставлено 500 тонн грузов. Готовых помогать нашим воинам очень много. Добровольцы фурами везут в зону СВО генераторы, одежду, продукты, квадрокоптеры, лопаты, стройматериалы и многое другое. С наступлением холодов в регионе началось производство окопных свечей для обогрева. Волонтёр и пожарный-спасатель Андрей Пожидаев ездит в зону СВО примерно раз в две недели. «В основном нашим бойцам нужны “Уазики”, “Нивы”. У нашей службы спасения есть собственная ремонтная база в посёлке Маяк под Новокуйбышевском. За год мы с волонтёрами отремонтировали и укомплектовали 20 автомобилей для наших бойцов», — рассказывает Андрей Владимирович.
Около 200 тысяч самарцев постоянно оказывают помощь бойцам и жителям новых регионов России. По результатам мониторинга Ассоциации волонтёрских центров, наша область занимает второе место в рейтинге развития добровольчества. Андрей Пожидаев предлагает поднять вопрос об официальном статусе волонтёров СВО: «Государственного статуса, к сожалению, пока нет. Об этом только говорят. А он нам необходим для дальнейшей эффективной работы».
Преступление года.
В уходящем году Самарская область стала одним из лидеров по количеству преступлений, совершенных мигрантами. Об этом объявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Одно из самых резонансных — жестокое убийство 34-летней Екатерины Карась, ставшей жертвой преступника из Таджикистана, которого полиция задержала по «горячим следам». В Самарской области осужден мигрант, которые обезглавил своего собутыльника. Все участники данного преступления были задержаны по горячим следам. В начале октября в Самаре произошла массовая драка между школьниками и мигрантами. Зачинщики беспорядков были задержаны полицией.
Маршрут года.
В этом году в селе Бариновка Нефтегорского района восстановили и открыли уникальную ветряную мельницу, которой исполнилось 175 лет. Это единственная ветряная мельница XIX века в Поволжье. Два года назад приняли решение о реставрации сооружения и включили мельницу в туристический маршрут региона. На ремонт выделено почти 63 млн рублей. В июле впервые за сорок лет простоя мельницу запустили и смололи первую муку-жерновку.
В этом году Сызрань вошла в ТОП-5 самых популярных туристических направлений в регионе.
Спортсмены года.
17-летний шахматист из Тольятти Алексей Гребнев в этом году показал себя на юношеском чемпионате мира. Девять побед в десяти партиях со сверстниками.
«Алексей триумфально выиграл все партии, кроме одной, и не потерпел ни одного поражения. Это говорит о его огромном потенциале», — заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» выбил из Кубка страны четыре авторитетные столичные команды и стал главной сенсацией сезона. «Крылья Советов» стали лучшей командой РПЛ по забитым мячам и третьей — по набранным очкам. Взлет в турнирной таблице тольяттинской «Лады», вернувшейся в КХЛ спустя пять лет.
Урожай года.
В этом году аграрии региона собрали 2,7 млн тонн зерна. Академик РАН и директор Самарского федерального исследовательского центр РАН Сергея Шевченко отметил, что «при таких погодных условиях результат — достойный». Посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2,2 млн га. Под урожай следующего года засеяны 523,5 тыс. га озимых.
Глас народа.
Для 55% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) уходящий год был лучше или таким же, как 2022 год. Для 31% участников опроса уходящий 2023-й оказался неудачным. Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос.