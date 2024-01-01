Мигранты и отставки. Каким был 2023 год для Самарской области?

По данным областного правительства, к концу года инвестиции в экономику региона превысят 500 млрд рублей. Сейчас у нас реализуется более 250 бизнес-проектов с общим объемом инвестиций около 1,5 трлн рублей. За девять месяцев текущего года инвесторы вложили в Самарскую область более 300 млрд рублей, за весь 2022 год этот показатель составил порядка 450 млрд. Ожидается, что по итогам 2023 года инвестиции в основной капитал могут превысить 500 млрд рублей. 17 новых производств было открыто в Самарской области в течение 2023 года в разных сферах. Это завод переработки масличных культур, это новая установка гранулирования и выпарки нитрата аммония, это площадка по производству воздуховодов и деталей систем вентиляции и центр конструкторских разработок на ПАО «Кузнецов».