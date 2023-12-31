Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму

«В новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1−6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3−8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму».
Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5−10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5−10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.
«Несмотря на осадки, температурный фон остается существенно выше нормы, и даже на горизонте не видно никаких намеков на то, чтобы зима хотя бы краем прошлась по Крыму. Снег не ожидается даже в горной части полуострова», — констатирует Тишковец.