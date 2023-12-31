Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму

Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5−10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5−10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.