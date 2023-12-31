Новокузнечанин вернул игрушки, которые похитил с ёлки во дворе

Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный ночью снимает игрушки с ёлки во дворе по ул. Тореза. В дежурную часть полиции никто не обращался, но сотрудники отдела нашли злоумышленника сами. Им оказался 46-летний местный житель, проживающий в одном из соседних домов.