Как сообщает полиция Кузбасса, новокузнечанин вернул игрушки, которые похитил с ёлки во дворе.
Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как неизвестный ночью снимает игрушки с ёлки во дворе по ул. Тореза. В дежурную часть полиции никто не обращался, но сотрудники отдела нашли злоумышленника сами. Им оказался 46-летний местный житель, проживающий в одном из соседних домов.
Он признался, что совершил кражу без причины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Новогодние украшения полицейские обнаружили в его квартире. Все игрушки мужчина вернул на место и извинился перед соседями, которые наряжали ёлку.