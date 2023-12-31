Диетолог Макиша назвала способы не переедать за новогодним столом

По словам члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, прежде всего, чтобы избежать переедания, важно не покупать много лишней еды. Обилие блюд на новогоднем столе обязательно приведет к срывам в диете.
Врач предложила следующую формулу: на одного гостя — 200 граммов овощей, 200 граммов закусок, 150 граммов горячего блюда, 100 граммов гарнира, 100 граммов десертов. Салатов можно приготовить 2−3 вида, 2 из них лучше заправить майонезом, а остальные сделать из овощей, по 100 граммов на человека.
Другая опасная часть праздничного стола — алкоголь. Спиртное в сочетании с жирной едой может привести к панкреатиту.
«Безусловно, желательно в целом отказаться от горячительных напитков, но если пьете алкоголь — от жирных блюд желательно отказаться», — рассказала диетолог.
1 и 2 января лучше устроить разгрузочные дни. На завтрак лучше не съедать остатки жирной пищи — печень и так будет перегружена. Набивать холодильник сыром и сырокопчеными колбасами не имеет смысла — салаты и так будут заправлены майонезом.
Диетолог добавила, что в новогодние праздники лишние килограммы появляются не только из-за еды, но и из-за недостатка физической активности. Она посоветовала провести выходные не на диване, а «с выходом на прогулки, посещением каких-то мест, хотя бы в торговый центр».