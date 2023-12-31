Диетолог Макиша назвала способы не переедать за новогодним столом

Диетолог добавила, что в новогодние праздники лишние килограммы появляются не только из-за еды, но и из-за недостатка физической активности. Она посоветовала провести выходные не на диване, а «с выходом на прогулки, посещением каких-то мест, хотя бы в торговый центр».