В Ростове в первую неделю января прогнозируют до девяти градусов тепла

Синоптики рассказали, чего ждать ростовчанам от погоды в первую неделю нового года. Так, в понедельник, 1 января, утром обещают +3 градуса, днем +6, вечером +2. День будет солнечным и без осадков.
Во вторник, 2 января, утром в Ростове +4, днем столбик термометра поднимется до +9, вечером +6. В первой половине дня — небольшие осадки.
В среду, 3 января, пасмурно. Утром +3, днем +5, вечером +3.
В четверг, 4 января, небольшие осадки. Утром +4, днем +5, вечером +4.
В пятницу, 5 января, пасмурно и без осадков. В течение дня температура воздуха будет колебаться от 0 до +1.
В субботу, 6 января, пасмурно, без осадков. Утром — 2, днем — 1, вечером — 2.
В воскресенье, 7 января, пасмурно, небольшой дождь. Утром — 2, днем от 0 до — 2, вечером +1.