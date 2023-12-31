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МВД: милиция Беларуси обеспечит безопасность на праздниках

В правоохранительном ведомстве предупреждают, что нетрезвых к местам празднования пропускать не будут.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Правоохранители Беларуси обеспечат безопасность граждан во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«В период новогодних праздников органами внутренних дел принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что налажено взаимодействие с организаторами новогодних мероприятий и другими заинтересованными структурами.

Для безопасности праздничные площадки обследуют саперно-пиротехнические группы. Граждане будут вправе пройти к местам празднования лишь после досмотра на специально предназначенных для этого КПП.

По сведениям МВД, к елкам не пустят нетрезвых и имеющих при себе запрещенные предметы. Кроме того, в отдельных местах возможны ограничения движения автотранспорта.

В министерстве просят граждан при обнаружении бесхозных предметов информировать об этом милицию.

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