МВД: милиция Беларуси обеспечит безопасность на праздниках

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Правоохранители Беларуси обеспечат безопасность граждан во время новогодних праздников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«В период новогодних праздников органами внутренних дел принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что налажено взаимодействие с организаторами новогодних мероприятий и другими заинтересованными структурами.
Для безопасности праздничные площадки обследуют саперно-пиротехнические группы. Граждане будут вправе пройти к местам празднования лишь после досмотра на специально предназначенных для этого КПП.
По сведениям МВД, к елкам не пустят нетрезвых и имеющих при себе запрещенные предметы. Кроме того, в отдельных местах возможны ограничения движения автотранспорта.
В министерстве просят граждан при обнаружении бесхозных предметов информировать об этом милицию.