Мечтайте, но не забывайте о целях. Психолог рассказала, как правильно загадывать желания

— Самый лучший способ загадать желание — это под бой курантов выпить с шампанским пепел от бумажки, на которой оно было написано. Если же вы хотите, чтобы следующий год принес вам ощутимые результаты, тогда нужно ставить цели, и вовсе не под бой курантов. Так что пока еще есть время до Нового года, можно этим заняться, — рассказывает психолог, НЛП-тренер, специалист в области десенсибилизации и переработки движением глаз, а также эриксоновского гипноза Елена Левкович.
Как придумать цель?
— Каждая цель когда-то была мечтой. Но не каждая мечта становится целью, — разъясняет Е. Левкевич.
Мечта — это желаемое идеальное состояние, о котором человек фантазирует. Оно может быть неопределенным, без плана действий, четких временных рамок. Неизвестно, как это должно произойти и почему. Иногда мечты не несут никакого практического значения.
Цель — это конкретное желаемое достижение, измеримый результат, которого человек стремится достичь, у него есть мотивация и план действий, а также определенные сроки достижения. Результат, который должен получиться, всегда имеет практическое значение, очень ценен, соответствует четким критериям. Исполнение мечты, большого и светлого желания, от человека практически не зависит, в то время как цель находится в его власти.
— На мой взгляд, точнее и эффективнее всего постановка цели описана в нейролингвистическом программировании. Там есть отдельная техника, которая делает любое дерзкое желание достижимым, превращая его в жизнеспособную цель — яркую, привлекательную, мотивирующую, которая будет притягательна для вас настолько, что вы просто не сможете от нее отказаться, — продолжает Е. Левкович.
Как правильно формулировать цель?
- Цель должна быть позитивной. Мы часто говорим себе: не есть после 18, не ругать ребенка за двойки, не прогуливать тренировки. Но почему-то результата нет… А что бы вы подумали о человеке, который идет в магазин со списком того, что он не хочет купить? Вот и цель должна быть сформулирована позитивно. К примеру, «есть сухофрукты вместо выпечки», а не «отказаться от сладкого».
- Достижение цели должно зависеть только от вас. «Хочу, чтобы начальник повысил зарплату» — не подходит. А вот «хочу повысить свою квалификацию и занять должность с хорошей зарплатой» — вполне.
- Следует определить четкие критерии достижения цели. Как вы поймете, что она осуществилась? Как и что вы будете видеть, слышать, чувствовать, когда ваше желание исполнится? Чем больше сенсорных деталей вы сейчас определите, тем более реальной станет цель.
- Выясняем контекст — всегда ли вы этого хотите? Или в каких-то определенных ситуациях? Например, чувствовать себя расслаблено. Во время отдыха хорошо, а на работе не очень. Если цель внутренняя (уверенность, спокойствие, расслабленность, энергичность, настойчивость), то определите контексты, в которых вы хотите это иметь. Если цель внешняя (поехать в отпуск, построить дом), определите, с кем, когда и где вы хотите этого. Например, поехать в резиденцию Деда Мороза с мужем и детьми хочу, а на зимнюю рыбалку — нет.
- Подумайте, какие ресурсы вам нужны для достижения цели. Это могут быть новые знания, информация, сила и отвага, деньги, связи и знакомства, время — определите их и запишите.
- Определите, будет ли цель экологичной. Это ответ на вопрос: хочу ли я этого на самом деле? Не «я должен», «мне надо», «так полагается», «родителям обещал». Экология — это понимание, радует ли вас мысль о достижении цели? Если да, то почему вы еще не бросили чтение и не устремились к ней?
- Наметьте первые шаги. Запишите 2−3 маленьких действия, которые вы можете сделать для осуществления цели уже сегодня, сейчас: найти программу повышения квалификации, купить абонемент в тренажерный, просмотреть горящие туры, подыскать литературу по теме, полистать записную книжку с контактами старых добрых друзей. Помните, время — единственный невосполнимый ресурс. Лучше сразу идти и делать, чем сомневаться.
А если цель не достигается?
Значит, что-то с ней не так. Причин может быть несколько. Запрос недостаточно четкий или неэкологичный. Отсутствие плана действий и временных ограничений — это «миражи на горизонте». Сколько бы вы ни мечтали, горизонт остается на своем месте, а вы — на своем. Внутренние препятствия: ограничивающие убеждения «у меня не получится», «я не достоин» и сомнения, нерешительность, излишняя скромность, неуверенность в своих силах, страх поражения, отсутствие настойчивости, то есть недостаток внутренних ресурсов. Неконтролируемые внешние факторы, такие как экономическая ситуация, социальные условия также могут влиять на возможность исполнения ваших желаний.
А может, это и правда не ваша цель? Если в ответ на нее в организме не повышается уровень энергии, не появляется мотивация, то цель не важна. Истинное желание переживается радостно. И теперь попробуйте отказаться от мечты, человеку свойственно понимать важность обладания, когда он это теряет.
Итак… Подумайте о своей мечте или цели, оцените свои чувства. Есть ли восторг, мотивация, энтузиазм? Или это стресс, неопределенность и сомнения? Проанализируйте действия и усилия, которые вы вкладываете в достижение мечты или цели. Если вы делаете все, чтобы приблизиться к ним, скорее всего, это ваша настоящая мечта. Попробуйте вообразить свою жизнь без ее исполнения. Если представление вызывает у вас чувство потери, значит, это истинная мечта.
Причина также может быть в том, что «не исполнять» это конкретное желание у мозга вошло в привычку. Он постоянно формирует стереотипы повторяющихся действий. Вот вы загадали желание, оно не исполнилось. Еще раз. И еще раз. Все осталось на своих местах, ничего страшного не произошло. Мозг думает: «оставим все как есть, вокруг и так много неопределенности и новых задач, которые надо решить».
Но есть хорошая новость: мозг любит новизну, постоянно ищет впечатления, информацию. В ответ на новизну в нем выделяется дофамин — вещество, отвечающее за положительные эмоции. Возможно, стоит вдохнуть в ваше желание жизнь, помечтав его по-новому, чтобы оно стало мотивирующим?
Так что загадывайте желания, встречайте Новый год с вкусной едой, вместе с теми, кто вам дорог, и ваши мечты непременно исполнятся!