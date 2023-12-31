Мечтайте, но не забывайте о целях. Психолог рассказала, как правильно загадывать желания

Причина также может быть в том, что «не исполнять» это конкретное желание у мозга вошло в привычку. Он постоянно формирует стереотипы повторяющихся действий. Вот вы загадали желание, оно не исполнилось. Еще раз. И еще раз. Все осталось на своих местах, ничего страшного не произошло. Мозг думает: «оставим все как есть, вокруг и так много неопределенности и новых задач, которые надо решить».