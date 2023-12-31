Волгоградские медики предупредили об опасности детского шампанского

По сути, детское шампанское — обычная сладкая газировка, рассказывают в волгоградском облздраве, но у медиков есть к нему вопросы. Главный компонент напитка — сахар. В одном стакане его пять кубиков. Переизбыток глюкозы нагружает поджелудочную железу и печень, а в сочетании с изобилием праздничных яств она становится в разы больше.