Волгоградские медики предупредили об опасности детского шампанского

По сути, детское шампанское — обычная сладкая газировка, рассказывают в волгоградском облздраве, но у медиков есть к нему вопросы. Главный компонент напитка — сахар. В одном стакане его пять кубиков. Переизбыток глюкозы нагружает поджелудочную железу и печень, а в сочетании с изобилием праздничных яств она становится в разы больше.
Вторая причина отказаться от такого шампанского — психологическая. Малыши программируются на то, что праздник и алкоголь — понятия неразделимые. Между тем, по данным наркологов, примерно каждый пятый ребенок — носитель генетического или врожденного фактора риска алкоголизации. А поставленная на детский стол бутылка «детского вина» является нормализацией алкоголизма.
По мнению врачей, лучше поставить на детский стол негазированную минералку, компот или морс. Детям от четырех лет можно предложить травяные чаи — ройбуш, с мятой, ромашкой или с лемонграссом — они не содержат кофеина и имеют приятный вкус. Ранее сообщалось, что медики будут работать в особом режиме с 1 января.