Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» представляет прогноз погоды с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.