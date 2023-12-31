Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Астана
31 декабря: переменная облачность снег, метель, гололед. Скорость ветра 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5−7 °C, днем −2−4 °C.
1 января: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), метель, гололед. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем 0+2 °C.
2 января: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −2−4 °C, днем −2−4 °C.
Алматы
31 декабря: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью −5−7 °C, днем −2 °C.
1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −2−4 °C, днем +3+5 °C.
2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем −5−7 °C.
Шымкент
31 декабря: переменная облачность, без осадков, временами туман. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью −3−5 °C, днем −4 °C.
1 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем +9+11 °C.
2 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем +7+9 °C.