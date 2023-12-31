Кого потерял Петербург в 2023 году

Но в то же время, мы потеряли очень много достойнейших уроженцев Петербурга. Корреспондент «МК в Питере» решил рассказать вам о некоторых знаменитостях, покинувших нас.
2 января — Василий Джуржа — капитан первого ранга в отставке, служил и работал в военно-морском флоте до 95 лет. Участвовал в кровавом переходе Балтийского флота из-под Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.
4 января — Адиль Велимеев — один из старейших сотрудников БДТ, «Хозяин сцены БДТ» и заслуженный работник культуры России.
19 января 2023 — Бэлла Куркова — советская и российская журналистка, бывшей руководительницей «Пятого канала».
27 февраля — Николай Шабалов — Выдающийся педиатр, основоположник неонатологической службы Ленинграда. До последнего дня врач работал в детских клиниках и в университете, участвовал в конференциях. Шабалов работал на разных кафедрах университета, а также руководил клиникой детских болезней ВМА им. Кирова.
28 февраля — Сергей Бугров — бывший начальник ГИБДД Петербурга и Ленобласти.
31 марта — Николай Климко — выдающийся учёный, доктор медицинских наук, профессор. Он принимал участие более чем в двух десятках научных исследованиях препаратов у пациентов с аллергическими проявлениями. Климко является автором множества научных статей и работ.
5 апреля — Юрий Горлин — бывший глава петербургского Горэлектротранса. награжден орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Он был удостоен также звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
9 апреля 2023 — Вадим Волков — актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы», играл в Молодежном театре на Фонтанке.
23 апреля — Надежда Тушакова — председателя совета директоров «Большого Гостиного Двора».
7 мая — Александр Тютрюмов — Заслуженный артист России, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер и предприниматель. Наиболее известные роли — подполковник милиции Сергей Егоров в телесериале «Убойная сила» и Костя Морган в «Агенте национальной безопасности».
8 мая — Сергей Дрейден — актер театра и кино. Две национальные театральные премии «Золотая маска» (за 2000 и 2001 годы), три театральные премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (1998, 2011 и 2012 годы) и кинопремия «Ника» (2010-й). В 2021 году ему также была присвоена премия «За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга».
10 мая — Людмила Ковнацкая — музыковед, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.
22 июня — Вячеслав Наговицин — заслуженный деятель искусств России, композитор.
5 июля — Владимир Дербин — председатель Ленинградской федерации профсоюзов.
19 июля — Виктор Мелихов — известен по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
21 июля — Вячеслав Голубков — сыграл Японца в «Республике ШКИД».
28 июля — Андрей Бабенко — актера театра и кино. Андрей Бабенко снимался в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Высокие ставки».
1 августа — Александр Колкер — известный советский и российский композитор.
1 августа — Александр Колкер — известный советский и российский композитор.
2 августа — Евгений Рапопорт — известный архитектор. По проектам Рапопорта в Петербурге была построена станция метро «Крестовсеий остров», а также Лесотехническая академия.
5 сентября — Валерий Дрелевский — Известный петербургский фотограф, делал снимки по всей России, работал с Русским музеем, Эрмитажем и Санкт-Петербургской филармонией.
15 сентября — Анатолий Повелий — бывший вице-губернатор Петербурга.
11 октября — Виктор Фесенко — заслуженный художник.
15 октября — Борис Архаров — директор музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
16 октября — Гавриил Лубнин — художник и поэт.
18 октября — Евгений Артемьев — актер из сериала «Улицы разбитых фонарей».
21 октября — Анатолий Злобин — гендиректор Московского универмага в Петербурге.
2 ноября 2023 — Юрий Хатуевич Темирканов — советский и российский дирижёр, педагог, общественный деятель; народный артист СССР (1981), лауреат двух Государственных премий СССР (1976, 1985), Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1971) и двух Государственных премий РФ (1999, 2017). Кавалер ордена Ленина (1983) и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
5 ноября — Аркадий Ипполитов — советский и российский искусствовед, за книгу «Просто Рим» при жизни стал лауреатом премии The Art Newspaper Russia.
13 ноября — Андрей Шаталин — музыкант, основатель группы «Алиса».
16 ноября — Николай Плявин — ударник и клавишник групп «Би-2» и «Дюна».
20 ноября — Нина Катерли — писательница «Окно», «Цветные открытки», «Курзал», «Сенная площадь», «Иск»
25 ноября — Наталия Дмитриева — актриса Молодежного театра на Фонтанке, звезда «Улицы разбитых фонарей» и фильма «Бумбараш».
28 ноября — Евгений Шепелевич — известен по сериалам «Невский», «Условный мент-2», а также «Подсудимый» и «Великолепная пятерка».
4 декабря — Ирина Стрижак — заслуженный врач России Ирина Стрижак. В течение 40 лет возглавляла клинику Центра Алмазова.
6 декабря 2023 — Алексей Кедров — Последний генерал КГБ.
13 декабря 2023 — Владимир Гронский — генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ).
13 декабря 2023 — Андрей Константинов — основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news. Автор книги «Бандитский Петербург».
21 декабря — Борис Матвеев — советский и российский актер театра, кино и сериалов, заслуженный артиста РФ, «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
23 декабря — Николай Ютанов — Писатель-фантаст, книгоиздатель и астроном, создатель крупного издательства Terra Fantastica, организатор Конгресса фантастов России, конференции «Форум будущего» и литературных премий «Странник и мечи».