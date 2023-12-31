Кого потерял Петербург в 2023 году

8 мая — Сергей Дрейден — актер театра и кино. Две национальные театральные премии «Золотая маска» (за 2000 и 2001 годы), три театральные премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (1998, 2011 и 2012 годы) и кинопремия «Ника» (2010-й). В 2021 году ему также была присвоена премия «За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга».