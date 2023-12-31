Волгоградцы поделились любимыми новогодними фильмами

В новогодние праздники большинство волгоградцев (25%) пересмотрит советскую классику. Самыми популярными фильмами в праздники стали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».
13% опрошенных проведут выходные за просмотром зарубежного кино. Жители Волгоградской области вспомнят киноленты о Гарри Поттере, трилогию «Властелин колец» и «Барби».
Современные фильмы и сериалы в январские праздники посмотрят 12% жителей региона. Волгоградцы включат на телевизоре и других устройствах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холопа» и «Тещу».
Зарубежную классику («Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок») увидят 9% респондентов. 7% собираются смотреть то, что предложат телеканалы. Еще 20% волгоградцы собираются провести новогодние праздники не на диване, а за другими делами.