Волгоградцы поделились любимыми новогодними фильмами

Зарубежную классику («Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок») увидят 9% респондентов. 7% собираются смотреть то, что предложат телеканалы. Еще 20% волгоградцы собираются провести новогодние праздники не на диване, а за другими делами.